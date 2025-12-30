رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان دزفول شست وشوی وسایل نقلیه در حاشیه و بستر رودخانه دز را ممنوع اعلام کرد و گفت: برای پیشگیری از شست‌وشوی وسایط نقلیه در کنار رودخانه دز، مسیر‌های دسترسی خودرو‌ها به ساحل و بستر رودخانه دز مسدود شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان ، مسعود نوری پور بیان کرد: با پیگیری انجام شده از طریق کارگروه حفاظت کیفی رودخانه دز و در راستای اجرای مصوبات این کارگروه و پیشگیری از آلودگی رودخانه در اثر شستشوی وسایل نقلیه، شهرداری دزفول از سال گذشته اقدام به مسدودسازی مسیر‌های دسترسی خودرویی به ساحل و بستر رودخانه دز کرده است.

وی ادامه داد: مهمترین این مسیر‌ها در محدوده پل غدیر در آخرین اقدام با نصب نیوجرسی مسدود شد.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست دزفول با قدردانی از این اقدام شهرداری از شهروندان درخواست کرد از ریختن هرگونه زباله و شستشوی وسایل نقلیه در بستر رودخانه خودداری کنند.

وی از شهروندان تقاضا کرد: درصورت مشاهده هرگونه تخلف و مخاطرات زیست محیطی، مراتب را از طریق سامانه ۱۳۷ شهرداری و یا سامانه ۱۵۴۰ سازمان حفاظت محیط زیست اطلاع رسانی کنند.

جلوگیری از ورود آلودگی و زباله به رودخانه دز به عنوان یکی از شریان‌های اصلی زندگی منطقه به عنوان یکی از مطالبات دوستداران محیط زیست مطرح است.

رودخانه دز یکی از منابع اصلی تامین آب آشامیدنی طرح غدیر است که به شهرستان‌های جنوبی استان خوزستان آبرسانی می‌کند.