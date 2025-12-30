رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی کردستان گفت: در پی گزارش مردمی و با اقدام سریع یگان‌حفاظت میراث‌فرهنگی و نیرو‌های پاسگاه انتظامی شهرستان سقز، تجهیزات غیرمجاز حفاری کشف و ضبط شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، صلاح نصرالهی بیان کرد: در پی گزارش مردمی مبنی بر حفاری غیرمجاز در یکی از روستا‌های شهرستان سقز، بررسی و تحقیقات در دستور کار نیرو‌های یگان‌حفاظت میراث‌فرهنگی و پاسگاه انتظامی گل تپه این شهرستان قرار گرفت.

رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی کردستان افزود: پس از حضور در محل مورد گزارش، مشاهده شد افرادی در تاریکی شب مشغول به حفاری غیرمجاز هستند.

او با بیان اینکه دو نفر از حفاران غیرمجاز دستگیر و سایر افراد متواری شدند، عنوان کرد: از این افراد یک دستگاه فلزیاب همراه با لوپ و دسته و یک‌دستگاه ردیاب و ادوات حفاری شامل دو عدد بیل و یک عدد کلنگ و دو عدد سیخ آهنی کشف و ضبط شد.

نصرالهی ضمن تقدیر از همکاری‌های همه جانبه نیروی انتظامی و انجمن‌های میراث‌فرهنگی با نیرو‌های یگان حفاظت میراث‌فرهنگی یادآور شد: پرونده اولیه طی مراحل قانونی برای افراد خاطی تشکیل و به مراجع قضایی برای اعمال قانون ارجاع شد.

بر اساس این گزارش خرید، فروش، نگهداری و استفاده از دستگاه‌های فلزیاب منوط به اخذ مجوز از اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان است در غیر این صورت با متخلفان طبق قانون برخورد می‌شود.