به گزارش خبرگزاری صداوسیما، سردار «سید قاسم قریشی» صبح امروز (سه‌شنبه) در پنجمین جشنواره «کارمند تراز مکتب سردار حاج قاسم سلیمانی» ضمن تبریک سالروز ولادت حضرت جوادالائمه (ع) و گرامیداشت یاد شهدای، با بیان اینکه مکتب حاج قاسم الگویی عملی و میدانی برای کارمندان و همه خدمتگزاران کشور است، اظهار داشت: این مکتب برگرفته از زندگی و رفتار شهید سلیمانی و یاران شاخصی همچون شهید قاضی‌زاده، شهید همت، شهید زین‌الدین، شهید باکری، شهید سلامی و هزاران شهید دیگر است که در دفاع از کشور و ملت ایران، ایثار و فداکاری کردند.

سردار قریشی با تأکید بر ویژگی‌های مکتب حاج قاسم، گفت: این مکتب یعنی بیگانه‌بودن با خواب و استراحت، فداکاری برای مردم، حفاظت از زنان و کودکان ایران، و ایجاد آرامش در کانون خانواده‌ها. این مکتب سرشار از خلاقیت، ابتکار، اعتماد به مردم و اعتماد به جوانان است؛ همان‌گونه که در جنگ هشت ساله و تلاش دانشمندان هسته‌ای، پزشکان، مهندسان و نیرو‌های نظامی مشاهده شد. نمونه‌هایی چون حاجی‌زاده و سلامی، با خلاقیت و ابتکار، فرمان رهبر انقلاب اسلامی را با وجود همه موانع، محقق و دست ملت را در مقابله با دشمنان مستحکم کردند.

جانشین سازمان بسیج مستضعفین ادامه داد: مکتب حاج قاسم یعنی خدمت خالصانه تا آخرین نفس، دفاع از انقلاب و حرم اهل بیت (ع)، رعایت آموزه‌های فاطمی و علوی، دشمنی با دشمنان خلق و خدا و تبلور علم و شجاعت در مسیر اهداف نظام اسلامی. این مکتب، اسوه حسنه‌ای برای دفاع از مظلوم و مقاومت در برابر استکبار جهانی است.

وی با تبیین شاخص‌های کارمند تراز انقلاب اسلامی افزود: این شاخص‌ها برگرفته از رفتار و عملکرد شهید سلیمانی و یارانش است و می‌توان با استناد به بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی دقیق‌ترین معیار‌ها را استخراج کرد. معظم‌له محیط کارمندی را محیطی شرافتمند، پاک و محل خدمت برای اسلام معرفی کرده‌اند. کارمندان باید با رعایت این معیارها، اهداف انقلاب اسلامی از جمله استقلال، قطع وابستگی، حاکمیت اسلام، گسترش عدالت، رفاه، کرامت انسانی، آزادی و مقابله با استکبار را محقق کنند.

سردار قریشی سپس به دشمنی ریشه‌ای استکبار جهانی با انقلاب اسلامی اشاره و عنوان کرد: ماهیت دشمنی آمریکا و دیگر قدرت‌های غربی ثابت و مستمر است و از دوران استعمار تا امروز ادامه داشته است. آمریکا با تجاوز، قتل، غارت و کودتا علیه ملت‌ها عمل کرده و همچنان با اهداف سلطه‌گری و تضعیف انقلاب اسلامی حرکت می‌کند. جنگ ۱۲ روزه و جنگ غزه و اسناد امنیت ملی آمریکا و سخنان سران این کشورها، واقعیت دشمنی‌های آنها را آشکار می‌کند.

جانشین سازمان بسیج مستضعفین افزود: تاریخچه آمریکا نشان می‌دهد که این کشور با ورود مهاجران اروپایی از انگلیس، اسپانیا، پرتغال و سایر نقاط، کشتار وسیع سرخ‌پوستان و سیاه‌پوستان را رقم زده و از آن زمان تا امروز صد‌ها کودتا و عملیات نظامی علیه ملت‌ها انجام داده است. این واقعیت‌ها نشان می‌دهد که دشمنی استکبار جهانی ریشه‌ای و مستمر است.

تحقق اهداف انقلاب اسلامی نیازمند وحدت، اعتماد به جوانان و خدمت خالصانه است

وی با اشاره به اهمیت مکتب حاج قاسم برای کارمندان و مسئولان گفت: تحقق اهداف انقلاب اسلامی نیازمند وحدت، جهاد، ابتکار، اعتماد به جوانان و خدمت خالصانه به مردم است. کارمندان باید با رفتار و عملکرد خود الگویی برای خدمت، ولایتمداری، مقاومت در برابر دشمنان و تداوم مکتب شهید سلیمانی باشند. مکتب حاج قاسم، راهنمای کامل و جامع برای کارمندان تراز انقلاب اسلامی است و هر فردی که در مسیر خدمت و ولایتمداری حرکت کند، در چارچوب این مکتب تعریف می‌شود.

سردار قریشی خاطرنشان کرد: درس‌های مکتب حاج قاسم نه‌تنها در عرصه دفاع و امنیت، بلکه در زندگی روزمره، مدیریت، خلاقیت و عبور از بن‌بست‌ها قابل استفاده است و هر کارمند باید با پیروی از این الگو، کشور را به پیشرفت، عزت و کرامت رسانده و اهداف انقلاب اسلامی را محقق کند.

جانشین سازمان بسیج مستضعفین، اظهار داشت: منافع حیاتی آمریکا مبتنی بر تسلط و نفوذ بر کشور‌ها و مناطق راهبردی جهان است؛ از کنترل منابع تولید و صدور انرژی گرفته تا تسلط بر فناوری‌های ارتباطی، رسانه‌ای، پول، اقتصاد جهانی و مسیر‌های حمل‌ونقل دریایی و شاهراه‌های استراتژیک.

وی افزود: در راهبرد آمریکا، هر حکومتی که در تأمین این منافع همراه نباشد یا در مقابل آن بایستد، با فشار، تهدید و دشمنی مواجه می‌شود. آمریکایی‌ها صراحتاً اعلام می‌کنند که ابزار‌های ثروت‌زا و فناوری‌های پیشرفته باید در اختیار خودشان و دوستان‌شان باشد و نباید به دست ملت‌های مستقل برسد. اینها نه شعار، بلکه ماهیت، هویت و استراتژی ثابت آمریکا در طول تاریخ است؛ چه در دوره بوش، چه دوره اوباما و چه دوره ترامپ.

سردار قریشی ادامه داد: با وجود همه این برنامه‌ریزی‌ها، ملت ایران و جبهه مقاومت که از آموزه‌های انقلاب اسلامی بهره می‌برند، این راهبرد‌ها را با شکست مواجه کرده‌اند و یکی از دلایل اصلی کینه آمریکا نسبت به کشورمان این است که دیگر نمی‌تواند حکومتی وابسته و مطیع مانند رژیم پهلوی را بر ایران حاکم کند.

وی با اشاره به اسناد تاریخی یادآور شد: «چرچیل» در کنفرانس تهران درباره رضاخان صراحتاً می‌گوید «خودمان آوردیم و خودمان برداشتیم». «جیمی کارتر» نیز در کتاب «۴۴۴ روز» می‌نویسد شاه تسلیم پیشنهاد‌هایی بود که از سوی سفارت آمریکا دیکته می‌شد. سفیران آمریکا و انگلیس نیز در خاطرات خود تصریح کرده‌اند که هر ۱۰ تا ۱۵ روز یک‌بار به دیدار شاه می‌رفتند و به او دستوراتی می‌دادند. وابسته سیاسی سفارت آمریکا در کتاب «درون انقلاب ایران» می‌نویسد شاه آن‌قدر به آمریکا نزدیک شده بود که بیشتر برای منافع آمریکا کار می‌کرد تا ایران.

جانشین سازمان بسیج مستضعفین اضافه کرد: این دشمنی‌ها ریشه‌دار است و به همین دلیل، نگرانی اصلی آنها ایستادگی ملت ایران در برابر نظام سلطه است؛ همان نکته‌ای که رهبر معظم انقلاب اسلامی در پیام خود به دانشجویان اروپا به آن اشاره کردند.

اذعان دشمن به توانمندی جمهوری اسلامی ایران

سردار قریشی با استناد به اظهارات مقامات آمریکایی گفت: یکی از مسئولان امنیتی آمریکا تصریح می‌کند که مسئله ما با ایران بر سر موضوع هسته‌ای نیست، بلکه مشکل این است که ایران نشان داده بدون رابطه با آمریکا و حتی در شرایط تخاصم، می‌تواند به قدرت بزرگ نظامی و فناوری منطقه تبدیل شود و این الگو برای آمریکا قابل تحمل نیست.

وی عنوان کرد: پیشرفت‌های ایران در حوزه‌های پزشکی، مهندسی، خدمات عمومی و تجهیزات نظامی، نتیجه همان روحیه و شاخص‌هایی است که در مکتب حاج قاسم سلیمانی وجود دارد. کشوری که روزی برای ساده‌ترین عمل جراحی وابسته به خارج بود، امروز پیشرفته‌ترین پیوند‌های کبد و درمان‌های تخصصی را انجام می‌دهد؛ در حوزه دارو و واکسن، از جمله در بحران کرونا هم ایران جزو نخستین کشور‌هایی بود که به تولید واکسن دست یافت.

جانشین سازمان بسیج مستضعفین با اشاره به دفاع مقدس هشت‌ساله یادآور شد: در آن دوران با وجود شدیدترین تحریم‌ها و حتی ممنوعیت فروش سیم خاردار و کیسه سرم، ملت ایران با حضور در صحنه و تبعیت از رهبری اجازه ندادند که حتی یک وجب از خاک کشور جدا شود. این را مقایسه کنید با دوران قاجار و پهلوی که بخش‌های مهمی از سرزمین ایران بدون جنگ و با فشار انگلیس جدا شد؛ از بحرین گرفته تا تغییرات مرزی و واگذاری امتیازات ملی.

سردار قریشی افزود: در جنگ ۱۲ روزه نیز دشمن با تمام توان وارد میدان شد. ترامپ اعتراف کرد ۲۵ سال برای این جنگ تمرین کرده بودند؛ از جمع‌آوری اطلاعات ماهواره‌ای تا به‌کارگیری پایگاه‌های منطقه‌ای. با این حال، تدابیر حکیمانه رهبر معظم انقلاب که از سال‌ها پیش پیش‌بینی چنین روزی را کرده بودند، باعث شد ایران به سطحی از توانمندی برسد که ضربات سنگینی به دشمن وارد کند.

وی اضافه کرد: در حالی که دشمنان هم‌زمان با مذاکره، شبانه به منازل فرماندهان و دانشمندان ما حمله کردند و تصور می‌کردند که ایران را وادار به تسلیم می‌کنند، با انتصاب سریع فرماندهان و هدایت مستقیم رهبر انقلاب اسلامی، چنان پاسخ کوبنده‌ای دریافت کردند که در نهایت، خود ترامپ مجبور به درخواست توقف جنگ شد.

جانشین سازمان بسیج مستضعفین با اشاره به توان موشکی ایران گفت: عبور موشک‌های ایران از چندین لایه پدافندی، حاصل شجاعت رزمندگان هوافضا، توان فکری و علمی جوانان کشور و هدایت‌های مستمر رهبر معظم انقلاب اسلامی است. این همان مکتب حاج قاسم است؛ مکتبی که شهید حاجی‌زاده، شهید سلامی و دیگر فرماندهان از دل آن برخاستند.

سردار قریشی در بخش دیگری از سخنان خود با یادآوری نقش مردم و بسیجیان در جنگ اخیر بیان کرد: مردم و بسیجی‌ها اجازه ندادند که دشمن از داخل به اهداف خود برسد. ایثار مردم عادی، مانند آن شهید عزیز در خرم‌آباد که برای کمک به عملیات موشکی، جان خود را فدا کرد، جلوه‌ای روشن از مکتب حاج قاسم است.

وی در پایان خاطرنشان کرد: این مسیر مبارک، مسیر مکتب حاج قاسم است؛ مسیری که برگرفته از هدایت‌های امام خامنه‌ای است. کارمندان منتخب و همه خدمتگزاران نظام باید با تمسک به این مکتب، اجازه ندهند که فرصت‌طلبان و سوءاستفاده‌گران، باعث نارضایتی مردم و توقف روند خدمت‌رسانی به مردم شوند. تنها با پایبندی به این مکتب می‌توان این راه پرافتخار را ادامه داد.