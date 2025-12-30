سازمان بازرسی به مدیران عامل فروشگاه های زنجیره ای و سازمان میادین میوه و تره بار شهرداری تهران هشدار داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سازمان بازرسی به مدیران عامل فروشگاه های زنجیره ای و سازمان میادین میوه و تره بار شهرداری تهران هشدار داد و بر نظارت تامین و عرضه مناسب ارزاق عمومی و کالاهای ضروری تاکید کرد.

محمودرضا مهرورز بازرس کل امور وزارت کشور و شهرداری‌های سازمان بازرسی کل کشور گفت: درصورتی که میادین میوه و تره بار بر کیفیت و قیمت کالاها نظارت نکنند ، با آنها برخوردقانونی می شود.