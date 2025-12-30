دبیر علمی پویش «خوش به حالم که مادرم» گفت: این پویش سراسری با هدف ارزش‌آفرینی برای نقش مادری و و تبیین ابعاد معنوی و سلامت فرزندآوری آغاز به کار کرد.

انسیه کتابچی در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما گفت: یکی از موضوعات مهم و محوری در حوزه جوانی جمعیت، بحث ارزش‌آفرینی برای نقش مادری و هویت‌بخشی به این جایگاه رفیع است. این پویش قصد دارد یک بار دیگر و با نگاهی عمیق‌تر به مسئله مادر بپردازد.

وی افزود: مسئله مادر هم از بُعد تبیین جایگاه و ارزش آن و هم از بُعد ضرورت داشتن جامعه‌ای که قدردان این حوزه باشد، اهمیت ویژه‌ای دارد. این موضوع به رکن مهم فرزندآوری برای خانواده‌ها گره خورده و ابعاد معنوی مادری و فرزندآوری را نیز دربر می‌گیرد.

دبیر پویش «خوش به حالم که مادرم» گفت: توجه ویژه به موضوع سلامت مادر که در هر بار فرزندآوری با چالش‌هایی همراه است و همچنین اهمیت چندفرزندی و تبیین نقش حیاتی خواهر و برادر در رشد شخصیتی و اجتماعی فرزندان از دیگر محور‌های این پویش است.

کتابچی در پایان از تمامی فعالان، دغدغه‌مندان و کارشناسان دعوت کرد تا با پیوستن به این حرکت، در تحقق اهداف آن مشارکت کنند.