اسامی قاریان برگزیده نوبت آذر ماه ۱۴۰۴، هفدهمین دوره ارتقای قاریان ممتاز شورای عالی قرآن، اعلام شدند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما و به نقل از حوزه ارتباطات شورای عالی قرآن، هفدهمین دوره ارتقای قاریان ممتاز در قالب ۱۷ کلاس و با حضور استادان رضا محمدپور، سعید رحمانی، سعید بیژنی، مسعود نوری، علی قاسمآبادی، حسن مختاری، سعید حاجیان و علی خانی در حال برگزاری است.
در جلسات آذرماه که در روزهای گذشته برگزار شد؛ مهدی تقیپور از قم، محمد عباسیگودرزی و مسعود خیری از تهران، سجاد کاووسی، سعید اروجزاده و محمدحسن رهبری از اردبیل، مجید آذربو از خوزستان، سیدعلی بابازاده و مجتبی حسینزاده از مازندران، احسان پیرداده بیرانوند از لرستان، محمود کرمی و محمدجواد رضائی از زنجان، سجاد شریعتیزاده از خراسان رضوی، محمدرضا گرجی از البرز و محمدرضا زارعشاهی از یزد به عنوان نفرات برگزیده تعیین شدند.
برگزاری دورههای آموزش تخصصی قرائت از جمله وظایف ذاتی شورای عالی قرآن و قدمتی ۳۰ ساله دارد. جلسات ارتقای قاریان ممتاز، یکی از این دورهها است که سالهای متمادی، با موفقیت برگزار شده است و در سالهای اخیر، استفاده از بستر فضای مجازی، حضور تعداد بیشتری از ممتازان عرصه قرائت را در این جلسات کرده است.