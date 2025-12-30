پخش زنده
ورزشکار و مربی مهابادی برای حضور در مسابقات جهانی ترامپولین به اردوی تیم ملی بزرگسالان کشور دعوت شدند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز مهاباد، رئیس اداره ورزش و جوانان مهاباد گفت: «آریا مامعبدالله» ژیمناستیککار و مدافع عنوان قهرمانی مسابقات جهانی ترامپولین به همراه «ناصر هوشیار» به عنوان مربی به اردوی تیم ملی بزرگسالان دعوت شدند.
رحیم تیموری افزود: اردوی تیم ملی ترامپولین با هدف آمادهسازی برای حضور در مسابقات جهانی و قهرمانی آسیا از بیستم تا بیستوپنجم دیماه به مدت ۶ روز در شهر قزوین برگزار میشود.
وی تصریح کرد: مهاباد از قطبهای اصلی رشته ترامپولین در غرب کشور است و ترامپولینکاران این شهرستان از اعضای ثابت تیم ملی هستند که سابقه چندین قهرمانی کشور دارند.