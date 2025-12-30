هفته هشتم سی‌وپنجمین دوره لیگ برتر واترپلو کشورمان با برگزاری دیدار تیم‌های پالایش نفت آبادان و نفت و گاز امیدیه به ایستگاه پایانی رسید.

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در رده سنی بزرگسالان در لیگ برتر واترپلو، تیم پالایش نفت آبادان با نتیجه ۱۹ بر ۱۸ نفت و گاز امیدیه را شکست داد. امین قویدل از پالایش نفت آبادان با عملکرد مؤثر خود، عنوان بازیکن برتر این دیدار را به دست آورد.

در بخش جوانان نیز، دیدار دو تیم با نتیجه ۵ بر صفر به سود پالایش نفت آبادان اعلام شد؛ نتیجه‌ای که به دلیل تکمیل نبودن مدارک تیم نفت و گاز امیدیه، به صورت باخت فنی به ثبت رسید.

پیش از این و در آغاز هفته هشتم، شهر گچساران میزبان رقابت‌های دو رده سنی لیگ واترپلو بود. تیم رعد پدافند زنجان در هر دو دیدار خود برابر نفت و گاز گچساران نمایش قدرتمندی ارائه داد و به دو پیروزی قاطع رسید.

در دیدار جوانان، رعد پدافند زنجان با نتیجه ۱۷ بر ۴ میزبان خود را شکست داد و سینا افتخاری با درخشش در این مسابقه، عنوان بازیکن برتر میدان را کسب کرد.

همچنین در رده سنی بزرگسالان، رعد پدافند زنجان با نتیجه ۲۱ بر ۱۰ از سد نفت و گاز گچساران عبور کرد. در این دیدار، امید آقایی کریم به عنوان بازیکن برتر انتخاب شد.