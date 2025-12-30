

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، صفدر نیازی شهرکی، معاون آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی با اشاره به اهمیت بکار گیری فناوری و روش‌های نوین برای افزایش بهره وری آب در بخش کشاورزی، تصریح کرد: با اقدامات انجام شده تاکنون ۳ میلیون و ۲۰۰ هزار هکتار از مزارع و باغات کشور به سامانه‌های نوین آبیاری مجهز شده‌اند که حدود ۶۰۰ هزار هکتار آن با سرمایه گذاری خود کشاورزان بوده است.

وی با بیان اینکه برای گسترش سامانه‌های نوین آبیاری به هم‌افزایی منابع دولتی، بخش خصوصی و خود بهره‌برداران نیاز است، افزود: تاکنون حدود ۱۸۰۰ هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری در حوزه آب و خاک انجام شده و برای اجرای طرح‌های برنامه ریزی شده به ۱۶ هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز است.

نیازی درباره عملکرد وزارت جهاد کشاورزی در حوزه زیرساخت‌های آبیاری و خاک گفت: تاکنون ۳ میلیون و ۲۰۰ هزار هکتار سامانه نوین آبیاری در کشور اجرا شده و همچنین یک میلیون و ۶۰۰ هزار هکتار شبکه‌های آبیاری فرعی به بهره‌برداری رسیده است.

معاون آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی با بیان این که ایران دارای حدود ۴۵ هزار رشته قنات است، افزود: قنات‌ها سازه‌های مهندسی ارزشمندی هستند که از گذشتگان به یادگار مانده‌اند و مرمت آنها امروز به طور عمده با مشارکت مستقیم کشاورزان انجام می‌شود و در برخی استان‌ها، کشاورزان تا ۵۰ درصد هزینه مرمت قنوات را تقبل می‌کنند.

وی تصریح کرد: بهره‌برداران انتظار دارند تسهیلات بانکی و وام‌های حمایتی در اختیارشان قرار گیرد.