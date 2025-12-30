پخش زنده
مدیر طراحی و ساخت یک شرکت دانش بنیان گفت: متخصصان یک شرکت دانش بنیان در پارک فناوری پردیس دانشگاه تهران، موفق به تولید عایقی حرارتی و برودتی شدهاند که میتواند تا سقف ۷۰ درصد از هدر رفت انرژی جلوگیری کند.
هادی مسرور در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما افزود: متخصصان جوان در پارک فناوری پردیس دانشگاه تهران، موفق به تولید و طراحی عایقهای حرارتی و صوتی شدهاند که در بخشهای مختلف ساختمان به کار میرود. این محصول یک عایق الاستومری است که توانسته با طراحی سه بعدی و فناورانه بین ۳۰ تا ۷۰ درصد از هدر رفت انرژی جلوگیری کند.
وی افزود: این عایق کاربرد خانگی و صنعتی دارد در لوله کشی، کانال کشی و تهویه قابل استفاده است این محصول یک محصول دانش بنیان است که تحت آزمایشهای مختلف هدایت حرارتی لاندا، آزمایش مقاومت حرارت و کنترل دود و آتش و مواد سمی را گذرانده است و اکنون به عنوان یک محصول انحصاری و رقابتی قابل استفاده دارد.
مسرور ادامه داد: این عایق حرارتی الاستومری در واقع، نوعی فوم انعطافپذیر با ساختار سلولی بسته است که به دلیل مقاومت بالا در برابر رطوبت، حرارت و برودت، برای عایقکاری لولهها و تأسیسات در سیستمهای تهویه مطبوع، گرمایش، سرمایش، و صنایع مختلف (نفت و گاز، پتروشیمی) به کار میرود و باعث صرفهجویی انرژی و جلوگیری از خوردگی میشود.
وی افزود: این عایق در مقایسه با نمونههای وارداتی، در برابر نفوذ بخار آب و رطوبت مقاومتر است و متناسب با نیاز ساختمانهای ایرانی طراحی شده است به علت سبکی نصب آسان دارد.
مسرور با بیان اینکه این محصول از نظر مجاورت با آب ضریب جذب آب پایینی دارد، ادامه داد: این ویژگی آن را از نمونههای سنتی متمایز میکند و خود خاموش شونده است و آلودگی محیط زیست و بروز مواد سمی ندارد.
مدیر طراحی و ساخت این شرکت دانش بنیان گفت: بیشتر مرگ و میر ناشی از آتش سوزی ساختمانها به علت خفگی ناشی از دود است. در این محصول تلاش شده است خود خاموش شونده باشد و دود و گاز سمی نیز تولید نمیکند که با سایر عایقهای خارجی متفاوت است.