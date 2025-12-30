به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از پکن؛ فهرستی که شینهوا از مهم‌ترین رویداد‌های خبری سال ۲۰۲۵ چین منتشر کرده چنین است.

۱. راه اندازی کمپین آموزشی حزب کمونیست چین با هدف بهبود رفتار حزبی

- این کمپین آموزشی جامع که در سراسر چین برگزار می‌شود، با تکیه بر دستور هشت ماده‌ای رهبری حزب، اهدافی همچون مبارزه با سبک‌های کاری نامطلوب، تشریفات بی معنی، بوروکراسی، لذت طلبی و اسراف، بسته شدن شکاف‌های نهادی و تقویت ظرفیت‌ها موجود نهاد‌های اجرایی را دنبال می‌کند.

۲. فیلم پویا نمایی نژا ۲ در صدر فروش جهانی انیمیشن قرار گرفت

- درآمد جهانی انیمیشن چینی نژا ۲ ("Ne Zha ۲") در اوایل سال ۲۰۲۵ از ۱۵ میلیارد یوان (حدود ۲.۱۴ میلیارد دلار آمریکا) فراتر رفت و آن را به بالاترین درآمد انیمیشن در تمام دوران و در سراسر جهان تبدیل کرد.

۳. دستاورد‌های فضایی چین

- چین در سال ۲۰۲۵ با پرتاب موفق سه فضاپیمای شنژو و اولین ماموریت نمونه بازگشت سیارک، تیانون-۲ و همچنین پرتاب ۶۰۰ موشک لانگ مارچ پیشرفت‌هایی در اکتشافات فضایی داشت.

۴. سفر و حضور رئیس جمهور چین در جشن سالگرد در شیزانگ و سین کیانگ

- رئیس جمهور و دبیر کل کمیته مرکزی حزب کمونیست چین در جشن‌های ۶۰ مین سالگرد تاسیس منطقه خودمختار شیزانگ در لاسا و ۷۰ مین سالگرد تاسیس منطقه خودمختار اویغور سین کیانگ در ارومچی، شرکت کرد.

۵. شی ابتکار حکومت جهانی را پیشنهاد می‌کند

- رئیس جمهور چین شی جین پینگ در نشست "سازمان همکاری شانگهای پلاس" در تیانجین پیشنهادات قبلی خود از ابتکار توسعه جهانی، ابتکار امنیت جهانی و ابتکار تمدن جهانی برای پیشبرد ساخت یک جامعه با آینده مشترک برای بشریت را تکرار و طرح حاکمیت جهانی را مطرح کرد.

۶. چین در میدان تیان آن من، رژه روز پیروزی در جنگ جهانی دوم را برگزار کرد

- چین در میدان تیان آن من پکن در شهریور امسال یک رژه نظامی بزرگ به مناسبت ۸۰ مین سالگرد پیروزی در جنگ جهانی دوم برگزار کرد.

- در مجموع ۶۱ رئیس جمهور و سران دولت، نمایندگان ارشد، سران سازمان‌های بین المللی، رهبران سیاسی سابق و سایر مقام‌های مهم در این رویداد شرکت کردند.

۷. حزب کمونیست چین برای بررسی برنامه پنج ساله برای سال‌های ۲۰۲۶-۲۰۳۰، مجمع عمومی برگزار کرد

- ۲۰ کمیته مرکزی حزب کمونیست چین چهارمین جلسه عمومی خود را برای بررسی توصیه‌های رهبری حزب با هدف تدوین برنامه پنج ساله پانزدهم چین برگزار و موارد کلی را تصویب کردند.

۸. چین روز یادبود بازپس گیری تایوان را تعیین کرد

- کمیته دائمی کنگره ملی خلق و مجلس قانونگذاری ملی چین، ۲۵ اکتبر را به عنوان روز گرامیداشت پیوستن دوباره تایوان به سرزمین اصلی، تعیین کرد.

۹. گوانگ دونگ، هنگ کنگ، ماکائو به طور مشترک میزبان ۱۵ بازی ملی چین شدند

- پانزدهمین بازی‌های ملی چین در ماه نوامبر، برای اولین بار به طور مشترک در گوانگ دونگ، هنگ کنگ و ماکائو برگزار شد. رئیس جمهور چین در مراسم افتتاحیه این بازی‌ها شرکت کرد.

۱۰. چین عملیات گمرکی ویژه‌ای را در سراسر جزیره در هاینان آغاز کرد

- بندر تجارت آزاد هاینان بزرگترین بندر تجارت آزاد جهان از نظر مساحت، عملیات ویژه گمرکی در سراسر این جزیره را در دسامبر ۲۰۲۵ آغاز کرد.