شبکه رادیویی صبا روز سه‌شنبه ۹ دی‌ماه با دو برنامه «ادبیاتو» و «دوراهی»، شنوندگان را به سفری شنیدنی از دنیای قصه‌های کهن و پندآموز ایرانی تا عطر نان‌های خانگی و انتخاب‌های سالم در سبد غذایی دعوت می‌کند.

سفر ادبی به دنیای تدبیر و زیرکی و نگاهی به تغذیه سالم در رادیو صبا

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، برنامه ادبی «ادبیاتو» در این روز، شنوندگان را به سفری خیال‌انگیز در جهان داستان‌های کهن ایرانی می‌برد و روایت شنیدنی قصه روباه پیر و هدهد را محور گفت‌وگوی خود قرار می‌دهد؛ حکایتی که با زبان نمادین حیوانات، مفاهیم عمیق اخلاقی و اجتماعی را به شکلی ساده و اثرگذار منتقل می‌کند.

در این بخش، امیرحسین مدرس با رویکردی روایت‌محور، تحلیلی و فرهنگی، به بازخوانی این داستان پرداخته و مفاهیمی، چون هوش، تجربه، صداقت و تعامل اجتماعی را در بستر این قصه کهن برجسته می‌کند.

روباه در ادبیات عامه، نماد زیرکی و گاه فریب‌کاری است و حضوری پر رنگ در حکایت‌های عبرت‌آموز دارد؛ در حالی که هدهد در متون کهن و افسانه‌ها به‌عنوان نماد حکمت، آگاهی و پیام‌آوری شناخته می‌شود و نقش راهنما و دانا را ایفا می‌کند.

«ادبیاتو» تلاش دارد نشان دهد چگونه روایت‌های ساده و شیرین با شخصیت‌های حیوانی، حامل پیام‌های عمیق اخلاقی، فرهنگی و تربیتی هستند و همچنان می‌توانند با مخاطب امروز ارتباط برقرار کنند.

این برنامه شنبه تا چهارشنبه ساعت ۱۳ به تهیه‌کنندگی مژگان فرزین و اجرای امیرحسین مدرس از رادیو صبا پخش می‌شود.

برنامه «دوراهی»

همچنین برنامه مسابقه‌محور «دوراهی» روز سه‌شنبه ۹ دی با موضوع پخت نان پنجره‌ای و نان جو روی آنتن می‌رود و شنوندگان را به سفری خوش‌عطر از آشپزخانه‌های سنتی تا نگاه آگاهانه به تغذیه سالم دعوت می‌کند.

در این قسمت، شرکت‌کنندگان وارد دنیای نان‌های خانگی می‌شوند؛ از نان پنجره‌ای با طعم نوستالژیک و ظرافت خاصش که یادآور دورهمی‌های خانوادگی است، تا نان جو که به‌عنوان یکی از گزینه‌های سالم و مقوی در رژیم غذایی شناخته می‌شود.

بررسی مواد اولیه، مراحل تهیه، نکات پخت و تفاوت‌های این دو نان، محور اصلی رقابت و گفت‌و‌گو‌ها را تشکیل می‌دهد.

شرکت‌کنندگان با نگاهی کاربردی، به فواید نان جو و جایگاه نان‌های خانگی در فرهنگ غذایی ایرانی می‌پردازند و در عین حال، از مهارت و دقت لازم برای پخت نان پنجره‌ای سخن می‌گویند؛ موضوعی که فضای رقابتی و اطلاعاتی برنامه را پویا و جذاب می‌کند.

برنامه «دوراهی» به تهیه‌کنندگی رضا عزتی و اجرای مهدی پَر از شبکه رادیویی صبا پخش می‌شود.