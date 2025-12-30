به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، نظر به تصمیم کارگروه مدیریت مصرف بهینه انرژی استان تهران مبنی بر تعطیلی شهر تهران در روز چهارشنبه ۱۰ دی، برگزاری مراسم اختتامیه و اعلام نفرات برگزیده هشتمین دوره جایزه پژوهش سال سینمای ایران که قرار بود چهارشنبه ۱۰ دی ساعت ۱۵ در تالار رودکی برگزار شود، به زمان دیگری موکول شد.

زمان جدید مراسم اختتامیه بعدا اعلام می شود.