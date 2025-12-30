پخش زنده
رئیس سازمان عقیدتی سیاسی فراجا: عزت ملت ایران بعد از جنگ دوازده روزه با رژیم غاصب اسرائیل بیشتر شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، مردم ولایت مدار و شهید پرور یاسوج در سالگرد ۹ دی با گردهمایی در روز بصیرت و میثاق با ولایت، با آرمانهای شهدا، امام راحل و رهبر معظم انقلاب تجدید میثاق کردند.
رئیس سازمان عقیدتی سیاسی فراجا در این گردهمایی، با تبیین ریشههای تاریخی فتنه ۸۸، بر ماندگاری انقلاب اسلامی و مقاومت ملت ایران در برابر توطئههای استکبار تأکید کرد.
حجتالاسلاموالمسلمین شیرازی، با اشاره به وقایع سالهای اخیر گفت: ملت ایران همان ملت سال ۵۷ است و امروز همچنان در صحنه حمایت از جمهوری اسلامی ایستاده و خواهند ایستاد.
وی با بیان اینکه عزت ملت ایران بعد از جنگ دوازده روزه اخیر با اسرائیل بیشتر شده، افزود: دشمن از همان روز سوم واسطه فرستاد که این جنگ تمام شود و امروز دنیا به قدرت ملت ایران مباهات میکند.
حجتالاسلاموالمسلمین شیرازی با هشدار به کسانی که امید بستند با فتنه انقلاب را بشکنند، اضافه کرد: به این ریسمان پوسیده یعنی آمریکا نمیشود چنگ زد، چراکه قدرت آمریکا رو به افول است به گفته خود سیاستمداران آمریکا در اتاقهای فکرشان.
ریشههای تاریخی فتنه ۸۸؛
رئیس سازمان عقیدتی سیاسی فراجا با بیان اینکه ریشه فتنه ۸۸ بیست سال قبل از آن به سال ۶۸ برمیگردد، گفت: مقام معظم رهبری در اواخر شهریور و اوایل مهر ۶۸ فرمودند که امروز دشمنان برای بیست سال آینده برنامهریزی کردهاند.
حجتالاسلاموالمسلمین شیرازی با بیان اینکه اتاق فکر استکبار در سال ۸۸ اعلام کرد که این برنامه یک مقدمه و برنامهریزی طولانی دارد افزود: همه امید دشمن این بود که بعد از رحلت حضرت امام همه چیز تمام میشود و انقلاب اسلامی با رفتن امام میرود، اما دیدند که انقلاب ماندنی شد.
وی تأکید کرد: دشمنان برنامهای تدوین کردند که آرامآرام جمهوری اسلامی را بشکنند و از موضوع جنگ تحمیلی و حرکتهای متعدد برای این هدف استفاده کردند.
نقش خواص در فتنه؛
رئیس سازمان عقیدتی سیاسی فراجا با اشاره به نقش برخی خواص در فتنه ۸۸، گفت: رهبر معظم انقلاب بعد از روشن شدن فتنه فرمودند که مردم در این فتنه پیروز، اما خواص مردود شدند و امام علی (ع) در نهجالبلاغه فرمودند که ریشه فتنه هوای نفس و هواپرستی است.
حجتالاسلاموالمسلمین شیرازی افزود: برخی از خواص در جلساتی که سال ۸۷ و ۸۸ برگزار شد، گفتند که ما باید اعلام کنیم بناست در این انتخابات تقلب شود و رمز اغتشاش را تقلب انتخاباتی گذاشتند.
فضاسازی پیش از انتخابات ۸۸؛
وی با اشاره به فضاسازیهای پیش از انتخابات سال ۸۸، بیان کرد: اگر ما صحنه قبل از انتخابات را در سال ۱۳۸۷ مرور کنیم، چه نشریات چه فضای مجازی به سمتی میرفت که دشمنان اسلام میخواستند و تا تطهیر چهره خاندان پهلوی پیش رفتند.
حجتالاسلاموالمسلمین شیرازی ادامه داد: در آن روزها اخبار و مطالب و نشریات درون کشور مشخص بود که یک جریانی میخواهد نظام جمهوری اسلامی را خدشهدار کند. بیانات رهبری در سال ۷۸ و ۸۸ را که مرور کنیم این ماجرا روشنتر هم میشود.
سابقه نفوذ آمریکا در ایران؛
وی با بیان اینکه پشت صحنه همه این حرکتها استکبار جهانی و در راس آنها آمریکاست، گفت: در سال ۱۳۳۸ آمریکا تصمیم گرفت که علی امینی را به عنوان نخستوزیر منصوب کند تا خواستههای آمریکا در این کشور حاکم شود.
رئیس سازمان عقیدتی سیاسی فراجا افزود: علی امینی در حقیقت یک چهره آمریکایی بود که آمریکاییها به محمدرضا پهلوی گفتند او آمده برای اجرای فرمانهای ما و اگر دخالت کنی او جانشین تو حاکم کشور خواهد شد.
هشدار امام خمینی درباره نهضت آزادی؛
حجتالاسلام و المسلمین شیرازی با اشاره به هشدارهای امام خمینی، گفت: در سال ۱۳۶۶ امام خمینی در یک پیام به وزیر وقت کشور محتشمیپور گفتند که خطر نهضت آزادی از منافقین بیشتر است.
وی افزود: نهضت آزادی در سال ۸۸ اعلام کردند که در انتخابات و ستاد موسوی نفوذ کرده بودیم و از این روست که دشمن سالها قبل برنامهریزی کرده بود.
نفوذ در نهادهای فرهنگی؛
رئیس سازمان عقیدتی سیاسی فراجا با تأکید بر نفوذ دشمنان در نهادهای فرهنگی، اضافه کرد: دشمنان در نهادهای فرهنگی ما، در دانشگاههای ما و مدارس ما نفوذ کردند و همینها دست به دست هم دادند که فتنه ۸۸ را راه بیندازند.
حجتالاسلام و المسلمین شیرازی ادامه داد: اینکه در روز عاشورا بیحرمتی کردند به پرچم امام حسین و آتش زدند، ریشهاش همین مسائل بود.
راهکار مقابله با فتنه؛
وی با استناد به فرمایشات مقام معظم رهبری، گفت: اگر بخواهیم این نقیصه را جبران کنیم، به فرموده رهبر معظم انقلاب باید به اشکالات حکومت پهلوی بپردازیم همانطور که پهلوی به اشکالات قاجار میپرداخت.
رئیس سازمان عقیدتی سیاسی فراجا در پایان با بیان اینکه مردم ایران از بن دندان اسلام را قبول دارند، گفت: مردم پای ارزشهای انقلاب ایستادهاند با تمام مشکلات و سختیها و گرانیها و انقلاب و جمهوری اسلامی ماندنی است.