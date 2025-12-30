پخش زنده
مدیرکل مدیریت بحران استانداری خراسان شمالی از تعطیلی و دورکاری ادارات و برگزاری مجازی فعالیتهای آموزشی استان در روز چهارشنبه ۱۰ دیماه خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ؛ علی گودرزی گفت: با توجه به کاهش محسوس دما و برودت هوا، روز چهارشنبه کلیه ادارات و مؤسسات دولتی، شعب بانکها، شرکتهای بیمه و شهرداریها در سطح استان تعطیل بوده و فعالیت کارکنان بهصورت دورکاری انجام خواهد شد.
وی افزود: همچنین همه مدارس، آموزشگاهها و دانشگاههای استان در این روز بهصورت مجازی برگزار میشوند.
مدیرکل مدیریت بحران استانداری خراسان شمالی تأکید کرد: مراکز امدادی، درمانی و دستگاههای خدماترسان از این تصمیم مستثنا بوده و طبق روال عادی به ارائه خدمات ادامه خواهند داد.