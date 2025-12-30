پخش زنده
مدیرکل ثبت و حریم آثار و حفظ و احیای میراثمعنوی و طبیعی وزارت میراث فرهنگی گفت: عملیات گمانهزنی بهمنظور تعیین عرصه و حریم در صحرای بلبل با مشارکت پژوهشگاه میراثفرهنگی و گردشگری آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، علیرضا ایزدی افزود: مقرر شد عملیات گمانهزنی به منظور تعیین عرصه و حریم در صحرای بلبل با مشارکت پژوهشگاه میراثفرهنگی و گردشگری انجام شود.
او تصریح کرد: در صورت تداخل عرصه و حریم صحرای بلبل با عرصه و حریم جهانی سازههای آبی شوشتر، در صورت نیاز به منظور حل مشکل از طریق یونسکو هم پیگیری خواهد شد.
ایزدی خاطرنشان کرد: صحرای بلبل با قدمت دوره ساسانی در سال ۱۳۸۱ به ثبت رسید، اما عرصه و حریم آن هنوز تعیین نشده است.