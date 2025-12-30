پخش زنده
معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری یزد از تعطیلی ادارات، نهادهای دولتی، بانک ها، مدارس، دانشگاهها و موسسات آموزشی این استان در روز چهارشنبه ده دی ماه خبر داد .
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، محمد علی شاه حسینی اظهار داشت: با توجه به برودت هوا در کشور و به منظور مدیریت مصرف انرژی، کلیه ادارات، سازمانها، نهادهای دولتی، بانک ها، مدارس، دانشگاهها و موسسات آموزشی استان یزد در روز چهارشنبه ده دی ماه تعطیل خواهند بود.
وی افزود: امتحانات پایه یازدهم و دوازدهم به قوت خود باقیست و برگزار میشود.
شاه حسینی افزود: این تعطیلی شامل واحدهای عملیاتی دستگاههای امدادی، مراکز درمانی و بهداشتی، نیروهای انتظامی و بخشهای خدماترسان نخواهد شد.
معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری یزد تصریح کرد: تمامی دستگاههای اجرایی استان موظف هستند نسبت به خاموشکردن سیستمهای گرمایشی و سایر تجهیزات مربوطه اقدام کنند.
وی از شهروندان یزدی خواست با رعایت حداکثر صرفهجویی در مصرف انرژی، در پایداری شبکههای توزیع انرژی نقشآفرینی کنند.