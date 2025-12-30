به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی،میر موسی میری نژاد گفت: خیر سلامت خانم خاله اوغلی قطعه زمین ۵۹۶ متر مربعی خود را برای احداث پایگاه سلامت در کوی آرال مراغه اهدا کرد.

وی با تاکید بر نقش موثر مشارکت‌های مردمی در توسعه زیرساخت‌های بهداشتی افزود:با ایجاد پایگاه سلامت در این منطقه دسترسی اهالی کوی آرال به خدمات بهداشتی و درمانی فراهم خواهد شد.

رئیس دانشکده علوم پزشکی مراغه گفت:بر اساس توافق انجام شده این پایگاه پس از تکمیل و بهره برداری به نام خیر محترم مزین خواهد شد.

وی افزود:پایگاه‌های سلامت به عنوان یکی از ارکان اصلی نظام ارائه خدمات بهداشتی، نقش مهمی در ارائه خدمات مراقبتی، پیشگیرانه، آموزش سلامت، پایش بیماری‌ها و ارتقای سواد سلامت جامعه ایفا می‌کنند.

میری نژاد اضافه کرد:با راه اندازی این پایگاه خدمات بهداشتی و مراقبتی مطابق با استاندارد‌های ابلاغی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به جمعیت تحت پوشش ارائه خواهد شد.