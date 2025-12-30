علی کاظمی، رئیس دفتر نمایندگی وزارت خارجه در اهواز طی نامه‌ای به دکتر حاتم بوستانی، ریاست دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، یادداشت آقای تاماکی تسوکادا، سفیر ژاپن در جمهوری اسلامی ایران، در خصوص فرصت‌ها و زمینه‌های همکاری با این دانشگاه را ابلاغ کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان ، بر اساس این نامه، سفیر ژاپن در یادداشت خود زمینه‌های همکاری با دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز از جمله اعلام آمادگی همکاری در زمینه برگزاری وبینار‌ها و همایش‌های برخط حوزه پزشکی از سوی آژانس همکاری‌های بین‌المللی ژاپن (JICA) و همچنین اعطای بورس تحصیلی پذیرش دانشجو در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی را مطرح نموده است.

در یادداشت سفیر ژاپن آمده است:

جناب آقای دکتر حاتم بوستانی

رئیس محترم دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز

با سلام و احترام.

بدین‌وسیله مراتب قدردانی صمیمانه خود را از این‌که در جریان بازدید اخیر از آن دانشگاه علوم پزشکی، فرآیند اهدای تجهیزات کولونوسکوپی با موفقیت انجام شده و این تجهیزات به نحو بسیار موثر مورد بهره‌برداری قرار گرفته است، ابراز می‌دارم.

در خصوص درخواست‌هایی که در آن دیدار از سوی جناب‌عالی مطرح گردید، بلافاصله پس از بازگشت به تهران و با مشارکت نهاد‌های ذی‌ربط مورد بررسی قرار گرفت و بدین‌وسیله مفتخر و خرسندم که نتایج آن را به شرح زیر به استحضار برسانم:

۱. برگزاری سمینار‌های مشترک در حوزه پژوهش‌های پزشکی

آژانس همکاری‌های بین‌المللی ژاپن (JICA) در حوزه پزشکی نیز وبینار‌ها و سمینار‌های آنلاین را برنامه‌ریزی و برگزار می‌نماید. هماهنگی این برنامه‌ها از سوی سازمان برنامه و بودجه جمهوری اسلامی ایران (PBO) انجام می‌شود؛ لذا خواهشمند است نیاز‌های آن دانشگاه را از طریق وزارت بهداشت به سازمان برنامه و بودجه منتقل فرمایید و همچنین از آن سازمان درخواست نمایید زمینه هماهنگی و برگزاری جلسات مشورتی و هماهنگی با JICA را فراهم آورد.

۲. تبادلات دوجانبه دانشجویی

وزارت آموزش، فرهنگ، ورزش، علوم و فناوری ژاپن (MEXT) از سال ۱۹۵۶ اقدام به پذیرش دانشجویان خارجی از طریق اعطای بورس‌های تحصیلی نموده است. این برنامه به صورت سالانه اجرا می‌شود و هر ساله حدود ۳۰ دانشجو از جمهوری اسلامی ایران از این بورس‌ها بهره‌مند می‌شوند. به‌ویژه در سال‌های اخیر، در مقطع دانشجویان پژوهشی (کارشناسی ارشد و دکتری)، به طور متوسط سالانه حدود ۱۴ دانشجو از ایران در این چارچوب به ژاپن اعزام شده‌اند. اطلاعات مربوط به هر یک از دسته‌های بورس تحصیلی در وب‌سایت این سفارت منتشر شده است که توصیه می‌شود مورد مراجعه قرار گیرد.

علاوه‌بر این، برای تحصیل در ژاپن به جز نظام بورسیه یادشده، بورس‌های تحصیلی متنوع دیگری نیز وجود دارد. جزئیات بیشتر در وب‌سایت رسمی «تحصیل در ژاپن» به آدرس اینترنتی: https://www.studyinjapan.go.jp/en/planning.scholarships قابل دسترسی است.

در پایان ضمن آرزوی توفیق و پیشرفت روز افزون برای آن دانشگاه محترم، امیدوارم همکاری‌های سازنده و ارتباطات دو جانبه میان آن دانشگاه و این سفارت در آینده نیز تداوم یابد.

با تقدیم احترام

سفارت ژاپن در جمهوری اسلامی ایران

تاماکی تسوکادا

سفیر ژاپن