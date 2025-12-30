در استان‌هایی که به‌موجب تصمیم کارگروه مدیریت مصرف انرژی، روز چهارشنبه ۱۰ دی ماه تعطیل اعلام شده‌ است امتحانات نهایی دانش‌آموزان و داوطلبان آزاد به قوت خود باقی و مطابق برنامه برگزار خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز اطلاع‌رسانی و روابط‌عمومی وزارت آموزش‌وپرورش، درخصوص نحوه برگزاری امتحانات نهایی و داخلی دانش‌آموزان در روز چهارشنبه ۱۰ دی‌ماه اطلاعیه‌ای صادر کرد.متن این اطلاعیه به شرح زیر است:

در استان‌هایی که به‌موجب تصمیم کارگروه مدیریت مصرف انرژی، روز چهارشنبه ۱۰ دی ماه تعطیل اعلام شده‌ است،بر اساس شیوه‌نامه ابلاغی برگزاری امتحانات به ادارت کل آموزش و پرورش استان ها، امتحانات نهایی دانش‌آموزان و داوطلبان آزاد به قوت خود باقی و مطابق برنامه برگزار خواهد شد.

گفتنی است با توجه به ضرورت تأمین انرژی پایدار و با هدف کمک به مدیریت مصرف بهینه انرژی و رعایت رفاه و آسایش هموطنان عزیز، امتحانات داخلی مدارس لغو و به زمان دیگری موکول خواهد شد.

تصمیم گیری درباره زمان برگزاری امتحانات لغوشده، با شورای مدرسه بوده و متعاقباً از سوی مدارس به اطلاع دانش‌آموزان و اولیای محترم خواهد رسید.