به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز اطلاعرسانی و روابطعمومی وزارت آموزشوپرورش، درخصوص نحوه برگزاری امتحانات نهایی و داخلی دانشآموزان در روز چهارشنبه ۱۰ دیماه اطلاعیهای صادر کرد.متن این اطلاعیه به شرح زیر است:
در استانهایی که بهموجب تصمیم کارگروه مدیریت مصرف انرژی، روز چهارشنبه ۱۰ دی ماه تعطیل اعلام شده است،بر اساس شیوهنامه ابلاغی برگزاری امتحانات به ادارت کل آموزش و پرورش استان ها، امتحانات نهایی دانشآموزان و داوطلبان آزاد به قوت خود باقی و مطابق برنامه برگزار خواهد شد.
گفتنی است با توجه به ضرورت تأمین انرژی پایدار و با هدف کمک به مدیریت مصرف بهینه انرژی و رعایت رفاه و آسایش هموطنان عزیز، امتحانات داخلی مدارس لغو و به زمان دیگری موکول خواهد شد.
تصمیم گیری درباره زمان برگزاری امتحانات لغوشده، با شورای مدرسه بوده و متعاقباً از سوی مدارس به اطلاع دانشآموزان و اولیای محترم خواهد رسید.