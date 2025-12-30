پخش زنده
مشاور و دستیار رهبر معظم انقلاب در دیدار با جمعی از مدیران صنعت پتروشیمی و شرکتهای دانشبنیان، گفت: توسعه صنایع پاییندستی و جلوگیری از خامفروشی، راهکار اصلی رونق صنعت پتروشیمی است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مشاور و دستیار رهبر معظم انقلاب در دیدار با جمعی از مدیران صنعت پتروشیمی و شرکتهای دانشبنیان این عرصه، با تأکید بر اهمیت ورود شرکتهای فناور به این صنعت، گفت: اهمیت موضوع، زمانی بیشتر نمایان میشود که نمیتوان از نقش فناوری در افزایش بهرهوری محصولات پتروشیمی غافل ماند.
آقای مخبر در این دیدار که امروز به مناسبت روز صنعت پتروشیمی برگزار شد، با تأکید بر ضرورت توجه جدیتر به توسعه صنایع پاییندستی در بخش پتروشیمی، اظهار داشت: آنچه میتواند موتور محرک اقتصاد کشور را به حرکت درآورد و زمینهساز رونق پایدار در جامعه شود، فعالسازی و گسترش صنایع پاییندستی این صنعت است.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با توجه به ظرفیتهای گستردهای که در این بخش در کشور وجود دارد، گفت: صنایع پاییندستی، نهتنها میتوانند ارزش افزوده قابل توجهی ایجاد کنند، بلکه نقش مهمی در اشتغالزایی، افزایش صادرات محصولات متنوع و کاهش وابستگی به خامفروشی، ایفا خواهند کرد.
مخبر، همچنین با توجه به تلاشهای انجامشده در دولت سیزدهم برای رفع برخی از موانع صنعت پتروشیمی، تصریح کرد: تحقق این اهداف، نیازمند همکاری و تعامل سازنده با صنایع بالادستی است، چون بدون تأمین مواد اولیه، سرمایهگذاری مناسب و رفع موانع موجود، امکان شکوفایی بخش پاییندستی فراهم نمیشود.
مشاور و دستیار رهبر معظم انقلاب با تأکید بر اهمیت جلوگیری از خامفروشی در صنعت پتروشیمی، گفت: خامفروشی، نهتنها موجب کاهش ارزش افزوده و از دسترفتن فرصتهای اشتغال میشود، بلکه جایگاه ایران را در بازارهای جهانی تضعیف میکند.
مخبر ادامه داد: توسعه صنایع پاییندستی و تکمیل زنجیره تولید میتواند به عنوان راهکار اساسی در مقابله با این چالش مطرح شود. بنابر این، تدوین سیاستهای حمایتی و ایجاد زیرساختهای لازم، ضروری است و تنها با همافزایی میان بخشهای مختلف صنعت پتروشیمی میتوان مسیر توسعه پایدار را هموار ساخت و جایگاه ایران در بازارهای جهانی را ارتقا داد.
گفتنی است در این دیدار که با حضور جمعی از مدیران عامل شرکتهای پتروشیمی و صنایع وابسته و همچنین مدیران اصناف این عرصه برگزار شد، نمایندگان حاضر به ارائه گزارش از فعالیتهای انجامشده و دیدگاههای خود درباره مهمترین موانع پیش روی این صنعت پرداختند.