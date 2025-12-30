به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان ، فرشاد نصرتی در سفر به خوزستان با اشاره به توسعه قابل توجه رشته بدمینتون در کشور بیان کرد: امروزه بدمینتون به گونه‌ای توسعه یافته که همه اقشار جامعه می‌توانند از این رشته ورزشی بهره‌مند شوند.

وی افزود: در حال حاضر شاهد برگزاری مسابقات بدمینتون در میان کارکنان دولت، سازمان تامین اجتماعی، بانک‌ها و سایر دستگاه‌های اجرایی هستیم که این موضوع نشان‌دهنده گام موثر فدراسیون در همگانی کردن این رشته است.

دبیر فدراسیون بدمینتون به برنامه‌های آینده این فدراسیون در استان خوزستان اشاره کرد و گفت: علاوه بر برگزاری مسابقات در شرکت نفت و سازمان‌های مربوطه، با همراهی شهرداری‌ها، امکان برگزاری مسابقات در پارک‌ها و فضا‌های سبز نیز فراهم خواهد شد.

وی ادامه داد: ورزش بدمینتون در فضا‌های باز مانند چمن، ساحل و آسفالت نیز قابل اجراست لذا می‌توان از این ظرفیت استفاده کرد.