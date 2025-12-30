مرحله اول و دوم لیگ آب‌های آرام کشور با حضور قایقرانان برتر کایاک و کانوی بانوان و آقایان، به میزبانی دریاچه آزادی تهران برگزار می‌شود.

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، مرحله اول و دوم لیگ آب‌های آرام کشور در رشته‌های کایاک و کانوی کانادایی، دوشنبه و سه‌شنبه ۱۵ و ۱۶ دی در دریاچه آزادی برگزار خواهد شد.

در این رقابت‌ها، قایقرانان تیم‌های مختلف کشور در دو بخش بانوان و آقایان و در مواد مختلف کایاک و کانو به مصاف یکدیگر می‌روند تا در آغاز فصل جدید لیگ، توان فنی و آمادگی خود را به نمایش بگذارند. این مسابقات از اهمیت بالایی برخوردار است و می‌تواند نقش مؤثری در شناسایی استعداد‌ها و ارزیابی عملکرد ورزشکاران و تیم‌ها در مسیر برنامه‌های آینده فدراسیون داشته باشد.

همچنین جلسه هماهنگی و قرعه‌کشی مسابقات با حضور سرپرستان و نمایندگان تیم‌های شرکت‌کننده، یکشنبه ۱۴ دی‌ از ساعت ۱۴ در فدراسیون قایقرانی برگزار خواهد شد. در این جلسه، آخرین هماهنگی‌های اجرایی، فنی و انضباطی مسابقات انجام شده و برنامه زمان‌بندی رقابت‌ها در اختیار تیم‌ها قرار می‌گیرد.

لیگ آب‌های آرام کشور به‌عنوان یکی از مهم‌ترین رویداد‌های داخلی قایقرانی، فرصتی مناسب برای افزایش سطح رقابت، ایجاد انگیزه در ورزشکاران و ارتقای کیفیت فنی این رشته محسوب می‌شود. فدراسیون قایقرانی با هدف توسعه هرچه بیشتر قایقرانی در کشور، تلاش دارد با برگزاری منظم و استاندارد این رقابت‌ها، زمینه رشد و موفقیت قایقرانان در میادین ملی و بین‌المللی را فراهم کند.