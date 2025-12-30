پاکستان، پیشنهاد رژیم صهیونسیتی مبنی بر به رسمیت شناختن بخشی از سومالی تحت عنوان «سومالی لند» را به شدت رد کرد و هرگونه تلاش برای کوچ اجباری و آوارگی مردم فلسطین را اقدامی کاملاً غیرقابل قبول دانست.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از اسلام آباد به نقل از خبرگزاری «جیو نیوز»؛ در پی اقدام صهیونیستی برای به رسمیت شناختن تجزیه بخشی از سومالی و معرفی آن به نام سومالی لند، نشست اضطراری شورای امنیت سازمان ملل متحد برگزار شد.

«عثمان جدون» معاون نماینده دائم پاکستان در سازمان ملل، در سخنانی در این نشست، این تصمیم رژیم صهیونیستی درباره به رسمیت شناختن سومالی لند را مردود خواند.

وی شورای امنیت را در جریان این موضوع قرار داد که رژیم صهیونیستی قصد دارد فلسطینیان ساکن غزه را آواره کرده و به سومالی منتقل کند.

«عثمان جدون» تأکید کرد: پاکستان هرگونه تلاش برای اخراج و جابه‌جایی اجباری مردم فلسطین را قاطعانه رد می‌کند.

معاون نماینده پاکستان در سازمان ملل همچنین از جامعه جهانی خواست مسئله فلسطین را مطابق با قطعنامه‌های سازمان ملل و از طریق راه‌حل دو دولت مستقل حل‌ و فصل کند.

وی افزود: دولت سومالی در حال انجام اقدامات لازم برای حفظ ثبات و انسجام داخلی کشور خود می‌باشد، اما رویکرد اسرائیل غیرمسئولانه بوده و تلاشی آشکار برای ایجاد بی‌ثباتی در منطقه به شمار می‌رود.

نماینده پاکستان تصریح کرد: این اقدام اسرائیل نقض آشکار قوانین بین‌المللی است و پاکستان به طور کامل از حاکمیت و تمامیت ارضی سومالی حمایت می‌کند.

یادآور می‌شود؛ رژیم صهیونسیتی به تازگی اعلام کرده است «جمهوری خودخوانده سومالی‌لند» را به عنوان یک دولت آزاد و مستقل به طور رسمی به رسمیت می‌شناسد. این اقدام با واکنش منفی و ابراز نگرانی شدید تمامی کشور‌های اسلامی روبه‌رو شده و به صورت گسترده غیرقابل قبول اعلام شد.