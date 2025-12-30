مردم همدان همزمان با سراسر کشور، در روز نهم دی در بقعه امامزاده عبدالله تجمع کردند تا بار دیگر بصیرت، وفاداری به انقلاب و وحدت ملی خود را به نمایش بگذارند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، این حضور گسترده، شامل جوانان، خانواده‌ها و گروه های مختلف جامعه بود و جلوه‌ای از همبستگی اجتماعی و هوشیاری در برابر فتنه‌ها را نشان داد.

مردم با حضور در این مکان معنوی، پیام روشنی از حمایت قاطع خود از آرمان‌های انقلاب و ارزش‌های دینی و ملی را به نمایش گذاشتند.

نهم دی برای همدانی‌ها تنها یک روز تقویمی نیست، بلکه فرصتی است تا یاد و خاطره حماسه‌های ملت ایران در دفاع از امنیت، استقلال و وحدت کشور زنده نگه داشته شود و نشان دهند که اتحاد و همراهی مردم، اصلی‌ترین پشتوانه ایران اسلامی است.

رئیس جمعیت هلال‌احمر کشور در این مراسم ۹ دی را نماد بصیرت ملت ایران دانست و گفت: این روز پیام روشن ملت به دشمنان بود؛ مردم مسئولیت‌پذیر و آماده دفاع از حقیقت هستند.

پیرحسین کولیوند افزود: ۹ دی روزی بود که دشمنان دریافتند ایران اسلامی شکست‌ناپذیر است، زیرا مردم در لحظات حساس با وحدت وارد میدان می‌شوند و محاسبات دشمن را بر هم می‌زنند.

او با اشاره به تهدیدات اخیر دشمنان نیز تأکید کرد: روح ۹ دی بار دیگر در رفتار ملت ایران متجلی شد و انسجام و اعتماد مردم، نقشه‌های دشمن را نقش بر آب کرد.