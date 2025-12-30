به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، حجت‌الاسلام والمسلمین سیدرضا تقوی امروز در تجمع حماسه ۹ دی در شیراز، ۹ دی را قطعه‌ای از تاریخ انقلاب و روز بصیرت و میثاق با ولایت عنوان کرد و گفت: امروز آمدیم تا به یک مقوله انقلابی و اندیشه انقلابی کمک کرده و به رهبر انقلاب اعلام کنیم که در همه صحنه‌ها حضور داریم؛ حتی اگر سالیان سال از آنها عبور کنیم، ولی باز محتوای آن مسئله را برای اینکه به نسل نو انتقال دهیم این اجتماعات را برگزار می‌کنیم.

وی با بیان اینکه ۹ دی یادآور یک قطعه از تاریخ انقلاب اسلامی است و باید به تاریخ توجه کنیم، افزود: تاریخ مایه عبرت و معلم و گنجینه تجربه‌هاست و تاریخ انقلاب سرشار از آموزه‌های بسیار گرانقدر و برجستگی‌هایی است که باید هر کدام در جای خود مورد بحث قرار گیرد.

عضو شورای سیاستگذاری ائمه جمعه کشور تصریح کرد: انقلاب اسلامی زلزله‌ای در دنیای امروز بود و دشمنان به شدت به وحشت افتادند و از همان آغاز سعی کردند این حرکت را در نطفه خفه کنند که موفق نشدند.

وی ادامه داد: دشمنان حصاری را دور ایران کشیدند و تا نگذارند این اندیشه به آن طرف مرز‌ها نفوذ پیدا کند، اما نتوانستند. جنگ ۸ ساله را به مردم ما تحمیل کردند، اما ملت با بصیرت ایران از نظام و کشور و کیانشان با خون جوانانشان حفاظت کردند.

تقوی بیان کرد: مردم مقاوم غزه از ۸ سال مقاومت و دفاع ملت ایران درس آموختند، حزب‌الله غیرتمند لبنان در کلاس مقاومت مردم این درس‌ها را آموخت و یمن سرافراز این درس‌ها را از ملت ایران آموخت.

عضو شورای سیاستگذاری ائمه جمعه کشور گفت: امروز تبلیغاتی در رسانه‌ها می‌شود که این نظام چه کرده است، فرصت نیست قدم‌های بلند آن را بگوییم، اما یکی از قدم‌های بلند آن این است که امروز از برکت همین موج، در کنار کاخ سفید و در دانشگاه‌های غرب، مردم این کشورها، همان شعار‌هایی که ملت ایران در خیابان‌ها می‌دهند، سر می‌دهند و تنفر و بیزاری خود را از سرکردگان مستکبر خود به نمایش می‌گذارند.

وی با تصریح اینکه ملت ایران هر کجا که لازم بود حضور پیدا کردند، گفت: دشمنان تلاش کردند در اوایل انقلاب بازوان امام راحل را قطع کنند، اما مردم حضور پیدا کردند. آن روزی که این ملت لازم دانست به صحنه آمد و در خیابان‌ها شعار داد، دشمن را ناامید کرد و در فتنه ۸۸ نیز بصیرت ملت بود که فتنه را جمع کرد.

تقوی با بیان اینکه مردم بزرگ‌ترین سرمایه نظام هستند، گفت: وفاداری مردم به رهبری، وحدت و بصیرت عمومی، مهم‌ترین عامل ناکامی دشمنان در فتنه‌ها و جنگ‌ها بوده و دشمن با وجود فشار‌ها نیز نتوانست به اهداف خود دست یابد.

عضو شورای سیاستگذاری ائمه جمعه کشور با تأکید بر اینکه باید مشکلات مردم را حل کنیم و به مشکلات اقتصادی مردم رسیدگی شود؛ دشمن هم از این راه وارد شده است، گفت: در جنگ ۱۲ روزه نتوانست کاری انجام دهد و وحدت و یکپارچگی بیشتر شد.