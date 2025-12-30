

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، نشست خبری هجدهمین دوره جایزه ادبی جلال آل احمد، سه‌شنبه ۹ دی ماه ۱۴۰۴ با حضور ابراهیم حیدری مدیرعامل خانه کتاب و ادبیات ایران، مجید قیصری دبیر علمی این دوره از جایزه جلال و غلامرضا طریقی معاون شعر و ادبیات داستانی خانه کتاب و ادبیات ایران در سرای کتاب خانه کتاب و ادبیات ایران برگزار شد.

نقد ادبی

هیئت داوران بخش نقد ادبی هجدهمین دوره جایزه ادبی جلال آل‌احمد، ضمن قدردانی از همه پژوهشگران ارجمندی که آثارشان در این دوره مورد بررسی قرار گرفت، به اتفاق نظر رسیده‌اند که از میان آثار رسیده به دبیرخانه، هیچ اثری حائز امتیاز لازم برای کسب رتبه و شایستگی نامزدی شناخته نشد.

داوران این بخش مریم حسینی، بهناز علیپور گسکری و عبدالحسین آذرنگ هستند.

داستان کوتاه

نامزد‌های مجموعه داستان‌های کوتاه به ترتیب حروف الفبا در بخش اصلی شامل «دوستی با گراز» نوشته نگار داودی از نشر نی، «زارابِل» اثر احمد حسن‏‌زاده از نشر نون، «قطار ساعت هفت‌وبیست‌ودودقیقه» نوشته مریم رجبی از نشر خزه، «من ابن بطوطه هستم» اثر خسرو عباسی خودلان از انتشارات مؤسسه فرهنگی هنری هنرمندان مشرق زمین و «جانِ‏ور» نوشته علی صالحی بافقی از انتشارات هیلا و در بخش کتاب اولی‌ها شامل «اتاقکِ اعترافِ عموآرمن» نوشته اسماعیل سالاری از نشر آگه، «بوی آدمیزاد» اثر کژال کریمیان از انتشارات هیلا، «چاه ارمنی» نوشته افسانه آقائی از انتشارات هیلا، «گاهی به قبر‌ها هم نگاه کن» اثر عباس عظیمی از نشر چشمه و «نورگَوَن» نوشته بهاره حجتی از نشر نی است.

مجموعه داستان‌های کوتاه این دوره را احمد آرام، محمدرضا گودرزی و مرتضی برزگر داوری کرده‌اند.

داستان بلند و رمان

نامزد‌های داستان بلند و رمان به ترتیب حروف الفبا در بخش اصلی شامل «امیر ساباط» به قلم محمدعلی علومی از نشر افکار جدید، «حوض سلطان، پایان کار مغان» نوشته رضا جولایی از نشر چشمه، «لمس» اثر محمدرضا کاتب از نشر نیماژ، «محاکمه» نوشته محمدآصف سلطان‌زاده از نشر نی و «نشان‌کرده» اثر بلقیس سلیمانی از نشر چشمه و در بخش کتاب اولی‌ها شامل «دیوار‌های زخمی» نوشته عصمت الطاف از نشر آمو، «زخم‌زن» به قلم هانیه کسائی‌فر از نشر ثالث، «ژنرال» نوشته زهرا گودرزی از نشر چشمه، «ناخلف» اثر حسام آبنوس از انتشارات سوره مهر و «ناخن کشیدن روی صورت شفیع‌الدین» نوشته قاسم فتحی از نشر برج است.

رامبد خانلری، سعید محسنی، داوود امیریان، رمان‌های این دوره از جایزه جلال را داوری کرده‌اند.

مستندنگاری

نامزد‌های بخش مجموعه مستندنگاری به ترتیب حروف الفبا شامل «چیزی به این مضمون» نوشته مهدی خطیبی از نشر آفتابکاران، «بر آسمان پریدن» اثر کاوه افرایی از نشر ثالث، «در معّیتِ پرزیدنت» نوشته سید عبدالجواد موسوی از انتشارات خبر امروز و «قاسم» اثر مرتضی سرهنگی از انتشارات خط مقدم است.

داوران این بخش مکرمه شوشتری، علی کاشفی خوانساری، محسن کاظمی هستند.