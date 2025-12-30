شبکه‌های سیما با پخش یک اثر سینمایی خانوادگی و یک مسابقه مهم فوتبال، همراه مخاطبان خواهند بود.

انیمیشن «شازده کوچولو» و مسابقه تراکتور ـ ملوان از قاب سیما

انیمیشن «شازده کوچولو» و مسابقه تراکتور ـ ملوان از قاب سیما

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، فیلم سینمایی انیمیشنی «شازده کوچولو» به کارگردانی مارک آسبورن، یکی از آثار محبوب و تحسین‌شده اقتباسی از رمان ماندگار آنتوان دوسنت‌اگزوپری است که چهارشنبه ۱۰ دی‌ماه ساعت ۱۸:۰۰ روی آنتن شبکه امید می‌رود.

این انیمیشن روایت‌گر داستان دختربچه‌ای است که پس از نقل مکان به خانه‌ای جدید، با پیرمردی عجیب و متفاوت در همسایگی خود آشنا می‌شود.

پیرمرد که در جوانی خلبان بوده، سال‌ها پیش در بیابان دچار سانحه سقوط هواپیما شده و در همان‌جا با «شازده کوچولو»؛ پسربچه‌ای از سیاره‌ای دیگر، ملاقات کرده است.

او اکنون داستان این دیدار شگفت‌انگیز و ماجرا‌های شازده کوچولو را برای دخترک بازگو می‌کند؛ روایتی شاعرانه و تأثیرگذار که مفاهیمی، چون دوستی، مسئولیت‌پذیری، عشق و نگاه دوباره به زندگی را برای مخاطبان کودک و نوجوان و حتی بزرگسالان به تصویر می‌کشد.

انیمیشن «شازده کوچولو» چهارشنبه ۱۰ دی‌ماه ساعت ۱۸:۰۰ از شبکه امید پخش می‌شود.

دیدار دو تیم تراکتور و ملوان

شبکه ورزش امروز از ساعت ۱۵، تقابل بین تیم‌های تراکتور و ملوان را به صورت مستقیم پوشش می‌دهد.

شبکه ورزش در چارچوب رقابت‌های لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های کشور، امروز سه شنبه ۹ دی از ساعت ۱۵، دیدار بین دو تیم ملوان بندر انزلی و تراکتور تبریز را با گزارشگری اختصاصی و به صورت زنده در ورزشگاه یادگار امام تبریز پوشش می‌دهد.

تراکتور و ملوان هرکدام به ترتیب با ۲۲ و ۲۱ امتیاز در رده پنجم و هشتم جدول قرار دارند.

این دیدار قرار بود در هفته هفتم برگزار شود، اما به دلیل حضور تراکتور در لیگ نخبگان، به امروز موکول شد.