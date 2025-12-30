به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، محسن کریمی گفت: امسال ر راستای خدمت‌رسانی به روستائیان و کشاورزان ۱۲ میلیون لیترانواع مواد سوختی شامل بنزین، نفت‌گاز و نفت سفید میان بهره‌برداران و تولیدکنندگان استان توزیع شده است.

وی افزود: این میزان فرآورده نفتی با همکاری ۲۶ عاملیت فروش عضو شبکه تعاون روستایی استان تأمین و در اختیار روستائیان قرار گرفته و نقش مهمی در تأمین سوخت مورد نیاز فعالیت‌های کشاورزی و معیشتی مناطق روستایی داشته است.