مدیر تعاون روستایی چهارمحال و بختیاری از توزیع ۱۲ میلیون لیتر انواع فرآوردههای نفتی در مناطق روستایی استان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، محسن کریمی گفت: امسال ر راستای خدمترسانی به روستائیان و کشاورزان ۱۲ میلیون لیترانواع مواد سوختی شامل بنزین، نفتگاز و نفت سفید میان بهرهبرداران و تولیدکنندگان استان توزیع شده است.
وی افزود: این میزان فرآورده نفتی با همکاری ۲۶ عاملیت فروش عضو شبکه تعاون روستایی استان تأمین و در اختیار روستائیان قرار گرفته و نقش مهمی در تأمین سوخت مورد نیاز فعالیتهای کشاورزی و معیشتی مناطق روستایی داشته است.