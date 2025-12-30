به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل سردار یدالله جوانی پیش از ظهر امروز در مراسم بزرگداشت ۹ دی در مصلای اردبیل که با حضور پرشکوه مردم این شهر برگزار شد افزود: دشمن در جنگ ۱۲ روزه استقامت و صلابت ملت ایران را تجربه کرد، اما بعید می‌دانم به درستی وعمیق بصیرت و ولایت پذیری ملت ایران را درک کرده باشد.

وی با تأکید بر نگاه توحیدی ملت ایران، خاطرنشان کرد: ملت ایران در سال ۸۸ جهانیان را متحیر کرد. این ملت، اساس حرکت خود را بر مبنای توحید قرار داده است و قیام و انقلابش در راه خدا بود. دشمنان در آن سال و همچنین در سال ۱۴۰۴، روی مردم ایران حساب غلط باز کردند، اما با هوشیاری مردم، هر بار به شکست انجامید.

جوانی افزود: دشمنان باید بدانند که ایران، ملت و رهبری الهی دارد که در مسیر حرکت خود، برخوردار از نصرت الهی هستند. در این ۴۷ سال، پیچیده‌ترین و خطرناکترین اقدام علیه ایران، فتنه آمریکایی-صهیونیستی سال ۸۸ بود. هدف دشمن از طراحی این فتنه در بستر انتخابات، ایجاد شکاف و فاصله میان مردم و انقلاب اسلامی بود؛ اما آنچه باعث ماندگاری حماسه ۹ دی و نامگذاری آن به روز میثاق امت با امام شد، خنثی شدن این نقشه بود.

معاون سیاسی سپاه با اشاره به بصیرت مردم، گفت: مردم در روز‌های ۱۳ آبان، ۱۶ آذر و عاشورای سال ۱۳۸۸ نشان دادند که پیوندشان با ولایت، ناگسستنی است. وی در ادامه به سخنان رهبر معظم انقلاب استناد کرد و گفت: مقام معظم رهبری فرمودند در روز ۹ دی، دست قدرت خدا در کار بود.

سردار جوانی با اشاره به تحولات سال‌های اخیر، اظهار کرد: حوادث سال‌های ۹۶، ۹۸ و ۱۴۰۱، مقدمه‌ای برای جنگ ۱۲ روزه بود. جنگ ۱۲ روزه یک پدیده بی‌نظیر در کل تاریخ جنگ‌های نامتقارن است، تا جایی که امروز در اندیشکده‌های غرب، ساعت‌ها در مورد آن بحث می‌شود. این جنگ، تنها نبرد با رژیم صهیونیستی نبود، بلکه جنگی با قدرت‌های غربی و ناتو بود.

وی با بیان تداوم خط توحیدی انقلاب اسلامی، گفت: نهضت امام خمینی (ره)، امتداد نهضت رسول خداست و این پرچم توحید است که در اواخر قرن بیستم میلادی برافراشته شد.

وی افزود: مقام معظم رهبری، در مقام فرماندهی کل قوا، در اولین ساعات جنگ ۱۲ روزه، فرماندهان را جایگزین شهدا کردند. در شرایطی که ملت ایران داغدار شهدای خود بود، حضرت آقا در پیام تلویزیونی شبانگاه ۲۳ خرداد فرمودند که «رژیم صهیونیستی اشتباه بزرگی کرد و عواقب این اشتباه او را بیچاره خواهد کرد.» این پیام، از جنس پیام حضرت موسی (ع) بود. معاون سیاسی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی عنوان کرد: دشمنی آمریکا، صهیونیست‌ها و غرب، به خاطر دینداری مردم ایران است. وقتی قیامی در راه خدا باشد، رهبری ما به نصرت الهی باور دارند. در حالی که دشمن پیروزی بزرگی را پیش‌بینی کرده بود، رهبر انقلاب اسلامی از بیچارگی دشمن سخن گفتند و این اتفاق افتاد.

جوانی در ادامه تصریح کرد: در میان عوامل متعدد تولید قدرت، انسجام ملی در صدر قرار دارد. امروز، الحمدلله قوه قضائیه، ریاست جمهوری، مجلس و همچنین نیرو‌های مسلح، وحدت و یکپارچگی را حفظ کرده‌اند و هر ندایی که بوی نفاق و تفرقه دهد، ندای شیطانی است.