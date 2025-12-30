پخش زنده
میادین و بازارهای میوه و تره بار شهرداری تهران روز چهارشنبه ۱۰ دی ماه فعال هستند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، سازمان میادین میوه و تره بار شهرداری تهران با صدور اطلاعیهای اعلام کرد به رغم اعلام تعطیلی روز چهارشنبه ۱۰ دی ماه به دلیل برودت هوا، تمامی میادین و بازارهای میوه و تره بار شهرداری تهران به صورت تمام وقت فعال است.
بر اساس این اطلاعیه فردا چهارشنبه و همچنین روز ۵ شنبه ۱۱ دی ماه تمامی میادین و بازارهای میوه و تره بار به صورت تمام وقت از ساعت ۸ صبح تا ۱۳ و از ساعت ۱۴:۳۰ بعدازظهر تا ۱۹:۳۰ فعال هستند.
همچنین در روز جمعه ۱۲ دی ماه و روز شنبه ۱۳ دی ماه همزمان با سالروز ولادت امام علی (ع) تمامی میادین و بازارهای میوه و تره بار به صورت نیمه وقت از ساعت ۸ صبح تا ۱۳ ظهر فعال خواهند بود.