سرپرست سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی شهرداری گرگان از فوت یک شهروند گرگانی بر اثر گاز گرفتگی خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان؛ شهرام شاکری گفت: عصر دوشنبه، گزارش یک مورد گازگرفتگی مشکوک به سامانه اضطراری ۱۲۵ اعلام شد؛ تماسی که تنها چند دقیقه بعد، تیم عملیاتی ایستگاه شماره ۲ را به سمت محل حادثه در خیابان کاشانی به حرکت درآورد.
او افزود: با ورود آتشنشانان به محل و انجام بررسیهای تخصصی، مشخص شد نشت گاز مونوکسیدکربن از یک دستگاه بخاری، سبب شده است خانمی حدود ۳۰ ساله برای مدت طولانی در معرض این گاز بیبو، بیرنگ، اما کشنده قرار گیرد؛ حادثهای که به شکل دردناک و خاموش، به از دست رفتن جان این شهروند انجامید.
تیم عملیاتی آتشنشانی بلافاصله نسبت به ایمنسازی کامل محیط و قطع منابع خطر اقدام کرد و شرایط را برای حضور عوامل اورژانس فراهم نمود. پرسنل اورژانس حاضر در محل نیز فوراً اقدامات پزشکی و احیای لازم را آغاز کردند، اما بهدلیل مواجهه طولانیمدت با گاز منوکسیدکربن، متأسفانه پس از مدت کوتاهی فوت این فرد تأیید و پیکر وی برای طی مراحل قانونی، تحویل نیروهای انتظامی حاضر در محل شد.
این حادثه تلخ، نمونهای دیگر از مرگ خاموش است؛ خطری که هر سال جان شهروندان را در سکوت میگیرد.
منوکسیدکربن گازی است که هشدار نمیدهد؛ نه بو دارد، نه رنگ و نه صدا. تنها چند دقیقه غفلت در نصب یا استفاده نادرست از وسایل گرمایشی میتواند به قیمت جان انسان تمام شود.
اطمینان از سالم بودن بخاری، باز بودن مسیر دودکش، استفاده از دودکش استاندارد، عدم استقرار وسایل گازسوز در فضاهای کمتهویه و نصب هشداردهنده منوکسیدکربن، اقداماتی ساده، اما حیاتی هستند که میتوانند از تکرار اینگونه حوادث جلوگیری کنند.