مدیرکل امور پایگاههای میراث ملی و جهانی وزارت میراثفرهنگی با اشاره به اینکه ساماندهی دستکند سامن نیازمند برنامهریزی منسجم و همکاری دستگاههای زیربط است، گفت: تشکیل کارگروه تخصصی برای این مجموعه امری ضروری است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، فرهاد عزیزی زلانی در سفر به استان همدان از شهرزیرزمینی سامن در شهرستان ملایر بازدید و این جاذبه را یک ظرفیت مهم ملی در حوزه گردشگری عنوان کرد.
مدیرکل پایگاههای میراث ملی و جهانی وزارت میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی با اشاره به ارتقای جایگاه دستکند زیرزمینی سامن به پایگاه ملی، اظهار کرد: ساماندهی این مجموعه نیازمند برنامهریزی منسجم و همکاری دستگاههای زیربط است.
او بر لزوم تهیه طرح جامع محدوده پیرامونی دستکند شامل پیادهراهسازی، نورپردازی و مبلمان شهری تأکید کرد و افزود: موضوع جابهجایی ساختمان مخابرات از طریق مراجع بالادستی پیگیری میشود و آغاز اقدامات اجرایی نیازمند تشکیل کارگروه تخصصی است.
در ادامه مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان همدان بیان کرد: مهمترین چالش سکونتگاه زیرزمینی سامن، شبکه فاضلاب شهر است که تاثیر مستقیمی بر حفظ و نگهداری این شهر زیرزمینی دارد.
محسن معصومعلیزاده ادامه داد: انجام کاوشهای علمی و ساماندهی مسیرهای زیر معابر شهری برای ساماندهی دستکند امری ضروری است.
او اضافه کرد تا پیش از عید نوروز، باکس مولاژ (ماکت و مدل) آثار سامن تهیه و در این مجموعه نصب خواهد شد و موضوع تأمین نیروی انسانی پایگاه نیز در حال پیگیری است.
بخشدار سامن نیز در ادامه با اشاره به ظرفیتهای تاریخی این بخش گفت: سامن از غنیترین مناطق شهرستان ملایر از نظر آثار تاریخی است و توسعه گردشگری میتواند نقش مهمی در آینده اقتصادی منطقه داشته باشد.
داود معتمدنژاد به ظرفیتهای بالای تاریخی این بخش تاکید کرد و افزود: حفاظت و بهرهبرداری مناسب از جاذبههای تاریخی، سامن را به عنوان راهبردی برای رشد و رونق اقتصادی این بخش برجسته میکند.
او شهر زیرزمینی سامن را مهمترین جاذبه تاریخی ملایر دانست و گفت: منطقه سامن با برخورداری از پیشینه تاریخی و فرهنگی کهن، نیازمند توجه ویژه در طرحهای توسعهای استان همدان است و دستکند سامن جدای از پیشینه کهن نیست.
در ادامه شهردار سامن بیان کرد: شهرداری و اعضای شورای شهر آماده هر نوع همکاری برای راهاندازی و معرفی هرچه بیشتر دستکند سامن هستند و تاکنون نیز زیرساختهای لازم را در توسعه گردشگری شهر لحاظ و ایجاد کردهاند.
شهابالدین تقوی با اشاره به اینکه آماده همکاری برای رفع موانع پیشروی دستکند سامن و گردشگرپذیری این میراث تاریخی هستیم، گفت: برای معرفی و توجه به ظرفیتهای گردشگری این اثر ارزشمند متعهد هستیم و تمام توان خود را به کار میگیریم.
در پایان این جلسه، تشکیل کارگروه تخصصی سکونتگاه زیرزمینی سامن به عنوان خروجی اصلی نشست اعلام و مقرر شد بازگشایی دستکند و بازگرداندن اشیای تاریخی با مشارکت دستگاههای مرتبط در دستور کار قرار گیرد.