تالار‌های بورس کالای ایران امروز سه‌شنبه ۹ دی میزبان عرضه یک میلیون و ۲۱ هزار و ۱۶۶ تن انواع محصول است.

سیمان و کلینکر، سهم هر تالار از عرضه امروز بورس کالا

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، امروز قرار است ۵۱۵ هزار و ۵۳۱ تن محصول شامل ۲۷۶ هزار و ۹۱۸ تن سیمان، ۱۰۳ هزار و ۷۰۰ تن کلینکر، ۶۳ هزار و ۴۰۵ تن قیر، ۵۰ هزار تن سنگ آهن، ۲۰ هزار تن لوب کات و یک هزار و ۵۰۸ تن مواد شیمیایی در تالار صادراتی عرضه می‌شود.

تالار سیمان میزبان عرضه ۲۲۸ هزار و ۲۶۰ تن سیمان است.

در تالار حراج باز هم قرار است ۱۱۷ هزار و ۹۲۴ تن محصول شامل ۱۱۱ هزار و ۳۲۰ تن فولاد و ۶ هزار و ۶۰۴ تن مواد شیمیایی عرضه شود.

در تالار پتروشیمی و فرآورده‌های نفتی هم بالغ بر ۸۹ هزار و ۵۳۲ تن محصول شامل ۷۱ هزار و ۵۰۲ تن مواد پلیمری، ۱۲ هزار تن گوگرد و ۶ هزار و ۳۰ تن قیر روی میز فروش می‌رود.

تالار صنعتی امروز میزبان عرضه ۶۰ هزار و ۷۸۷ تن محصول است. قرار است در این تالار ۶۰ هزار و ۱۶۷ تن فولاد و ۶۲۰ تن مس عرضه شود.

تالار فرعی میزبان عرضه ۸ هزار و ۴۵۲ تن محصول است.

تالار حراج همزمان نیز امروز میزبان عرضه ۶۸۰ تن آلومینیوم است.