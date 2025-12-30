پخش زنده
امروز: -
استاندار گیلان با تأکید بر نقش مؤثر مساجد در ارتقای فرهنگ عمومی و کاهش آسیبهای اجتماعی گفت: مساجد بهعنوان کانونهای تربیتی و اجتماعی، ظرفیت بالایی برای پیشبرد برنامههای فرهنگی، آموزشی و محلهمحور در سطح استان دارند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ هادی حقشناس امروز در نشست شورای اجتماعی استان با تأکید بر اهمیت فعالیتهای فرهنگی و اجتماعی گفت: مساجد تنها محل عبادت نیستند، بلکه محور اصلی اقدامات اجتماعی، تربیتی و آموزشی به شمار میروند و میتوانند نقش مهمی در پیشبرد برنامههای فرهنگی و اجتماعی ایفا کنند.
وی افزود: با برنامهریزی هدفمند و بهرهگیری صحیح از این ظرفیتها، میتوان اثربخشی فعالیتهای فرهنگی و آموزشی را افزایش داد و مشارکت مردم در برنامههای اجتماعی را تقویت کرد.
استاندار گیلان مساجد را پل ارتباطی میان نهادهای دولتی، فعالان اجتماعی و مردم دانست و گفت: حتی اقدامات کوچک فرهنگی و آموزشی در مساجد، نظیر آموزش و هدایت افراد در مسیر صحیح زندگی، میتواند نتایج بزرگ و ماندگاری برای جامعه به همراه داشته باشد.
هادی حقشناس ضمن قدردانی از تلاشهای فعالان فرهنگی و اجتماعی استان، آمادگی دستگاههای اجرایی گیلان را برای حمایت از برنامهها و طرحهای مؤثر در این حوزه اعلام کرد و افزود: با همکاری مساجد و نهادهای فرهنگی، میتوان در مسیر کاهش آسیبهای اجتماعی و تحقق توسعه پایدار فرهنگی و اجتماعی گامهای مؤثری برداشت.
وی با تأکید بر ضرورت توجه ویژه به مساجد تصریح کرد: بهره گیری از ظرفیت مساجد در حوزه آموزش، پرورش و فعالیتهای اجتماعی، سرمایهای ارزشمند برای آینده استان محسوب میشود و نقش کلیدی در ارتقای فرهنگ عمومی و سلامت اجتماعی دارد.
استاندار گیلان با اشاره به ضرورت توجه ویژه به محلات محروم استان گفت: رسیدگی به مسائل فرهنگی، اجتماعی و معیشتی در محلات کم برخوردار باید در اولویت برنامهریزیهای مدیریتی قرار گیرد.
هادی حقشناس افزود: محلات محروم ظرفیتهای انسانی ارزشمندی دارند و با حمایت هدفمند، آموزش صحیح و تقویت زیرساختهای اجتماعی میتوان این ظرفیتها را به فرصتهای مؤثر برای توسعه محلی تبدیل کرد.