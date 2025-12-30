پخش زنده
براساس اعلام مدیریت ارتباطات بورس انرژی ایران، بازار فیزیکی برای امرور سهشنبه نهم دی میزبان عرضههای متعددی از محصولات زیرگروه نفت، گاز و سایر حاملهای انرژی خواهد بود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، از مهمترین عرضهها در رینگ بینالملل به لحاظ حجمی میتوان به برنامه عرضه صادراتی ۵۰ هزار تن گاز مایع شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی در ۴ عرضه مجزا، ۱۲ هزار تن گاز مایع شرکت پالایش نفت آبادان و ۳ هزار و ۵۰۰ تن گاز مایع شرکت ملی گاز ایران اشاره کرد.
از مهمترین عرضههای داخلی به لحاظ حجمی میتوان به برنامه عرضه ۱۰ هزار تن سیاساو شرکت پالایش نفت امام خمینی، عرضه ۲ سبد پایه شرکت پتروشیمی ایلام و ۸ هزار تن نفتای سنگین شرکت پالایش نفت شیراز اشاره داشت.