به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ فردین راشدی مدیرعامل شرکت پالایش و پخش آبادان با اشاره به تحقق تکالیف اجتماعی این شرکت گفت: در سال جاری و در راستای مسئولیت‌های اجتماعی تعیین‌شده، منابع قابل توجهی جذب و به حوزه‌های اولویت‌دار اختصاص داده شد.

او افزود: با توجه به مصوبه هیئت وزیران در مردادماه سال گذشته درباره هدایت و ساماندهی مسئولیت‌های اجتماعی، سازوکار‌های مشخص و دسته‌بندی‌شده‌ای تدوین شد که یکی از مهم‌ترین محور‌های آن، بهسازی و آسفالت معابر شهری و روستایی در مناطق کم‌برخوردار شهرستان آبادان بود.

مدیرعامل شرکت پالایش و پخش آبادان ادامه داد: در این راستا، عملیات آسفالت‌ریزی در منطقه الوانیه به‌طور کامل اجرا شد و تمامی خیابان‌های اصلی و کوچه‌های این منطقه مسکونی تحت پوشش قرار گرفت.

راشدی گفت: در کوی کارگر نیز حدود دو کیلومتر از معابر شهری با هزینه‌ای بالغ بر ۹ میلیارد تومان آسفالت شد.

او با تأکید بر اهمیت حوزه آموزش و پرورش افزود: بر اساس مصوبه هیئت وزیران، ۲۵ درصد از اعتبارات مسئولیت‌های اجتماعی باید به آموزش و پرورش اختصاص یابد که این موضوع با اولویت ویژه در دستور کار قرار گرفت و پیش‌بینی می‌شود در این بخش حدود ۱۰۰ میلیارد تومان برای نوسازی مدارس اختصاص یابد و در صورت نیاز، احداث مدارس جدید نیز در سال جاری و سال آینده انجام شود.

او گفت: حوزه‌های آموزش و پرورش، بهداشت و درمان، طرح‌های عمرانی شهری و حمایت از نیرو‌های نظامی و امنیتی از جمله محور‌های اصلی مسئولیت‌های اجتماعی شرکت پالایش و پخش آبادان هستند که با جدیت در سال جاری و سال آینده دنبال خواهند شد.