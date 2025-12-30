رئیس پلیس راه البرز از لغزندگی جاده کرج چالوس و آزادراه تهران شمال در محدوده استان خبر داد و از رانندگان خواست با احتیاط رانندگی کنند و زنجیر چرخ به همراه داشته باشند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز البرز ، سرهنگ پیمان کرمی با بیان اینکه بارش برف شب گذشته در مناطق مختلف این استان سبب لغزندگی سطح محورها شده است گفت: همچنین محور فشند به طالقان نیز به علت بارش برف ساعاتی مسدود شد که پاکسازی آن توسط راهداری درحال انجام است.

وی گفت: با توجه به شرایط بارشی همراه داشتن زنجیر چرخ بویژه در محورهای کوهستانی الزامی است و مسافران با توجه به شرایط متغیر جوی ضمن پرهیز ازسفرهای غیرضرور ،قبل از سفر از وضعیت راه ها باخبر شوند.