به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، این برنامه‌ها با محوریت «روایت مردان تکیه‌گاه در محله، خانواده و شهر» و با هدف بازتعریف و نهادینه‌سازی الگوی «مردانگی مسئولانه و پدرانگی اجتماعی» مبتنی بر سیره حضرت امیرالمومنین علی (ع) و با محوریت الگوی مرد میدان شهید حاج قاسم سلیمانی از ۱۱ تا ۱۴ دی در مناطق ۲۲ گانه شهر تهران میزبان شهروندان است.

«ایستگاه پدرانه» عنوان اردوی مسابقه محور پدر و فرزندی است در آن پدر و فرزند به عنوان یک تیم مشترک در مجموعه‌ای از بازی‌ها و چالش‌های متنوع فکری، مهارتی و حرکتی شرکت می‌کنند.

همچنین نشست‌های دورهمی نوجوانان فرهنگسرا‌ها به صورت مناسبتی برگزار می‌شود و نشست بچه‌های رستا با موضوع «پدر، جان خانواده»، نشست بچه‌های ایران آینده با موضوع «اگر پدر یک شی بود، به چه تشبیه می‌کردی؟!» و نشست بچه‌کتابخون‌ها با عنوان «داستان‌هایی از پدران ایرانی» میزبان نوجوانان خواهد بود.

همچنین جشن بزرگ میلاد امیرالمؤمنین حضرت علی (ع) و روز مرد به عنوان رویداد محوری این مناسبت در فرهنگسرا‌ها برگزار می‌شود.

در این جشن برنامه‌های متنوعی مانند مسابقه، مولودی‌خوانی، اجرای موسیقی آیینی، سخنرانی با عنوان «مردانگی در نگاه علوی» و تکریم پدران فعال فرهنگی و پدران الگوی منطقه اجرا خواهد شد. در این جشن نوجوانان حلقه‌های هویتی و کانون‌های فرهنگی هنری فرهنگسرا‌ها نقش محوری در اجرا، روایت و تولید محتوا خواهند داشت.

برنامه «کتاب بابا۲» نیز با همکاری اداره کل کتابخانه‌های عمومی استان تهران، باغ کتاب، موسسه رسانه‌ای شیرازه، برنامه‌های کاربردی فراکتاب و کتابراه و جمعی از ناشران و توزیع‌کنندگان کتاب برگزار می‌شود و در آن علاوه بر امکان عضویت رایگان آقایان در کتابخانه‌های سازمان فرهنگی هنری، شهروندان می‌توانند به عنوان هدیه روز پدر، با تخفیف ویژه، کتاب تهیه کنند.

همچنین خرید کتاب به صورت حضوری از فروشگاه باغ کتاب امکان‌پذیر است.

اجرای نمایش شهری در نقاط پرتردد در مناطق ۲، ۳ و ۱۱ شهر تهران، دیوارنگاری «یک جمله برای بابا» و نشان «بابای محله» از دیگر برنامه‌های شهرداری تهران به مناسبت روز پدر است.

نشان بابای محله، یک اقدام فرهنگی اجتماعی فراگیر است که با هدف شناسایی و تکریم پدران و مردان فعال محله برگزار می‌شود. پدرانی که علاوه بر ایفای نقش تربیتی در خانواده، در محله و اجتماع نیز به عنوان تکیه‌گاهی اخلاقی و اجتماعی عمل می‌کنند.

انصاف، مسئولیت‌پذیری، حلم و صبر، دستگیری، امید داشتن و هم دردی با دیگران، ۶ شاخصه اصلی برای اهدای نشان «بابای محله» است.

همچنین دو پویش مجازی نیز به این مناسبت برگزار می‌شود که به سه نفر از برگزیدگان هر پویش جوایزی به رسم یادبود اهدا خواهد شد.

در پویش «#بابای_من» پیام صوتی تشکر از پدر توسط کودکان و نوجوانان تهیه و ارسال می‌شود. این پیام‌ها می‌تواند شامل خاطره‌ای کوتاه، تجربه‌های آموزنده یا جملات تشکرآمیز باشد و فرزندان در قالب استوری یا پست اینستاگرامی با هشتگ #بابای_من این پیام‌ها را منتشر می‌کنند.

در پویش «#من_و_بابای_دوست_داشتنی»، نیز فرزندان و پدران، اثر انگشت خود را در کنار هم ثبت می‌کنند و آن را به شکل یک قلب دونفره یا گل با چند اثر انگشت طراحی می‌کنند. عکس‌های تهیه‌شده از این آثار در فضای مجازی با هشتگ اختصاصی پویش منتشر خواهد شد.

همچنین آیین متمرکز تکریم پدران شهدای سرافراز شهر تهران دیگر برنامه‌ای است که پنجشنبه ۱۱ دی با همکاری بنیاد شهید و امور ایثارگران و با حضور هزار نفر از پدران و فرزندان شهدا در سالن شهید آوینی فرهنگسرای بهمن برگزار می‌شود.

علاقه‌مندان برای دریافت اطلاعات بیشتر درباره مجموعه‌برنامه‌های «همیشه امیر» می‌توانند به نزدیک‌ترین فرهنگسرا به محل سکونت خود مراجعه کنند یا با سامانه تلفنی ۱۸۳۷ تماس بگیرند.