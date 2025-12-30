پخش زنده
مسئولان گمرکات ایران و ترکیه در نشست مشترک در محل گمرک مرزی بازرگان ایران در خصوص راههای تسهیل تجارت با یکدیگر گفتگو کردند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، فاطمه اعتمادمقدم مشاور رئیس کل و مدیر کل دفتر همکاریهای بینالملل گمرک ایران و مصطفی گوموش مدیر کل گمرک وزارت بازرگانی ترکیه در این نشست در زمینه ارتقای سطح همکاریهای گمرکی برای تسهیل و تسریع تجارت به بحث و تبادل نظر پرداختند.
فاطمه اعتمادمقدم در این نشست ضمن ابراز خرسندی از برگزاری این نشست و همکاریهای گمرک ترکیه در جهت همکاریهای مشترک برای تسهیل تجارت گفت: افزایش پذیرش تعداد کامیونهای خروجی از گمرکات مرزی مشترک با ترکیه از سوی طرف مقابل، افزایش سرعت خدمات مرزی و ارائه تسهیلات جهت تردد مسافران از گمرکات مرزی بین دو کشور از جمله موارد مطرح شده در این نشست بود.
در این نشست همچنین بر ادامه هماهنگیهای فنی و اجرایی میان دو گمرک و اتخاذ تصمیمات عملیاتی برای کاهش توقفها و صیانت از حقوق صاحبان کالا و فعالان اقتصادی تأکید شد.
همچنین مصطفی گوموش مدیر کل گمرک وزارت بازرگانی ترکیه از آمادگی گمرک این کشور برای سرعت بخشیدن به تشریفات گمرکی و تسهیل در تردد کامیونها و مسافران از گمرکات مرزی دو کشور خبر داد.