در پی فعالیت سامانه بارشی گسترده و آغاز بارش برف در ۱۷ استان کشور، سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای اعلام کرد که تردد در اغلب محورهای شریانی برقرار است و عملیات برف‌روبی همچنان ادامه دارد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، حبیب جمشیدی، سرپرست دفتر امور عملیات راهداری، ماشین‌آلات و مدیریت بحران سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای، از آماده‌باش کامل نیروهای راهداری در ۱۷ استان کشور همزمان با بارش سنگین برف و باران خبر داد.

وی با اشاره به فعالیت سامانه بارشی در اکثر مناطق کشور به‌ویژه نواحی غرب، شمال غرب و زاگرس مرکزی، گفت: «تیم‌های راهداری از نخستین ساعات بارش در محورهای اصلی و شریانی مستقر شده‌اند و عملیات برف‌روبی و بازگشایی راه‌ها به‌طور مداوم در حال انجام است.»

به گفته جمشیدی، تا کنون بیش از ۱۲۷ هزار و ۳۵۰ کیلومتر-باند از مسیرهای مواصلاتی کشور عملیات برف‌روبی شده است و علاوه بر آن، حدود ۶۵ هزار و ۲۰۰ کیلومتر از محورهای روستایی نیز پاکسازی شده‌اند.

وی افزود: در حال حاضر تردد در اغلب محورهای اصلی برقرار است و نیروهای راهداری با تجهیزات سبک و سنگین، برای حفظ ایمنی سفرها در شرایط زمستانی فعالیت شبانه‌روزی دارند.

استان‌های درگیر بارش برف طی این روزها شامل آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، کردستان، ایلام، همدان، مرکزی، اصفهان، زنجان، البرز، مازندران، لرستان، چهارمحال و بختیاری، گلستان، یزد، کهگیلویه و بویراحمد، تهران و سمنان هستند.

سرپرست دفتر عملیات راهداری تأکید کرد: «از رانندگان خواسته می‌شود پیش از سفر، اوضاع جوی و ترافیکی مسیر را از سامانه‌های اطلاع‌رسانی سازمان راهداری بررسی کنند و در محورهای کوهستانی حتماً زنجیر چرخ به همراه داشته باشند.»