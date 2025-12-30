پخش زنده
امروز: -
بررسیها حاکی از عبور تدریجی سامانه بارشی از ساعات بعدازظهر و عصر امروز از استان میباشد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکزی؛ کارشناس هواشناسی استان گفت: به دلیل جابجایی تودههای هوا ناشی از عبور این سامانه وزش باد شدید تا ساعات شب در استان تداوم خواهد یافت.
رضا مرادی افزود: همچنین با خروج این سامانه و شمالی شدن جریانات جوی و نفوذ توده هوای سرد دمای هوا تا صبح فردا چهارشنبه به طور محسوسی کاهش خواهد یافت.
از اینرو هشدار سطح نارنجی شماره ۱۱ اداره کل هواشناسی استان مرکزی در خصوص مخاطرات ناشی از وزش باد شدید و کاهش دما صادر شده است.
طی فردا چهارشنبه تا پیش از ظهر پنجشنبه به دلیل افزایش پایداری و سکون نسبی جو بطور موقت پتانسیل انباشت آلایندههای جوی افزایش خواهد یافت که در برخی از ساعات بویژه چهارشنبه شب تا صبح پنجشنبه میتواند موجب کاهش کیفیت هوا در اراک و سایر مناطق صنعتی استان شود.
همچنین طی این مدت احتمال وقوع پدیده مه در مناطق مستعد استان به ویژه مناطق حاشیه تالاب میقان دور از انتظار نمیباشد.