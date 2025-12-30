پخش زنده
مدارس، دانشگاهها، ادارات و بانکهای استان کرمانشاه فردا چهارشنبه (۱۰ دی) تعطیل است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه، با توجه به پیشبینی سازمان هواشناسی مبنی بر کاهش شدید دما و برودت هوا در سطح استان کرمانشاه، با تصمیم کارگروه مدیریت مصرف بهینه انرژی و با موافقت استاندار کرمانشاه، فعالیت همه ادارات، نهادها و مؤسسات دولتی، بانکها و تمامی مقاطع تحصیلی استان شامل مهدهای کودک، پیش دبستانی، مدارس ابتدایی و متوسطه اول و دوم در دو نوبت صبح و بعدازظهر، و دانشگاهها و مراکز آموزش عالی فردا چهارشنبه ( ۱۰ دی ۱۴۰۴) تعطیل خواهد بود.
این تعطیلی شامل مراکز درمانی، امدادی، خدماتی و نیز شعب کشیک بانکها نمیشود و این مراکز طبق روال عادی به ارائه خدمات ادامه خواهند داد.
امتحانات هماهنگ کشوری پایه دوازدهم، امتحانات هماهنگ استانی پایه نهم و همچنین امتحانات دانشگاهها و مراکز آموزش عالی، مطابق برنامه زمانبندی قبلی برگزار می شود.