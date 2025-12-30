شرکت ۱۵۰ ندامتجو در مسابقات حفظ قرآن کریم
۱۵۰ ندامتجو در دومین آزمون اعطای مدرک تخصصی حفظ قرآن کریم در ندامتگاه مرکزی کرج شرکت کردند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز البرز
، دومین آزمون اعطای مدرک تخصصی حفظ قرآن کریم با حضور اساتید و داوران قرآنی و با شرکت ۱۵۰ نفر از زندانیان حافظ قرآن، در حسینیه مرکزی ندامتگاه مرکزی کرج برگزار شد.
روابط عمومی اداره کل زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی استان البرز اعلام کرد: این آزمون به منظور توسعه برنامههای اصلاحی و تربیتی و ترویج فرهنگ قرآنی با شرکت ۱۵۰ زندانی برگزار شد و شرکتکنندگان در سطوح مختلف حفظ، از یک جزء تا ۱۲ جزء قرآن کریم، مورد ارزیابی قرار گرفتند.
تهامی مدیر ندامتگاه مرکزی کرج گفت: در حال حاضر بیش از ۱۵۰ زندانی حافظ قرآن در دارالتحفیظ ندامتگاه، در رشته های یک جزء تا ۱۲ جزء، بهصورت مستمر تحت آموزش قرار دارند و زمینه تربیت حافظان کل قرآن نیز فراهم شده است.
وی افزود: روزانه بیش از ۲۵۰ زندانی در کلاسهای قرآنی شامل روخوانی، روانخوانی، تجوید، قرائت، تفسیر، حفظ و مفاهیم قرآن کریم در حسینیه مرکزی و دارالقرآن ندامتگاه حضور فعال دارند؛ که اینگونه برنامهها نقش مؤثری در ارتقای معنویت و بازپروری زندانیان ایفا میکند.
مدیر ندامتگاه مرکزی کرج ضمن قدردانی از برگزارکنندگان مراسم، در پایان افزود: در این دوره پس از ارزیابی و اعلام نتایج نهایی، به قبولشدگان، مدرک تخصصی حفظ قرآن از سوی اداره کل اوقاف و امور خیریه استان البرز اعطاء خواهد شد.