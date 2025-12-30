به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل بر اساس تصمیم کارگروه مدیریت مصرف بهینه انرژی استان اردبیل و با توجه به گزارش سازمان هواشناسی مبنی بر تداوم برودت هوا در روز‌های آینده، در راستای تأمین انرژی پایدار، کلیه ادارات، مؤسسات دولتی، مراکز تجاری، مدارس، دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی، بانک‌ها و شهرداری‌ها در سطح استان اردببل به استثنای مراکز درمانی، امدادرسان، خدماتی، انتظامی و شعب کشیک بانک‌ها، در روز چهارشنبه ۱۰ دی تعطیل خواهد بود.