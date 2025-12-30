به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی ،رسول تقی پور با بیان اینکه از ۴۲۶ زندانی جرایم غیرعمد ۴۱۲ نفر مرد و ۱۴ نفر زن هستند گفت: کل مبلغ بدهی این افراد ۱۵ هزار و چهارصد میلیارد ریال بود که از این مقدار ۱۴ هزار میلیارد ریال از طریق اعسار، ۶۳۲ میلیارد ریال از طریق گذشت شاکیان،۲۰۰ میلیارد از طریق تسهیلات اعطایی و ۴۷۷ میلیارد ریال به صورت کمک ویژه بلاعوض تامین شده است.

وی افزود: از این تعداد ۲۵۷ نفر زندانیان مالی، ۱۵۵ نفر زندانیان مهریه و ۱۴ نفر زندانیان نفقه بودند.

تقی پور افزود:به مناسبت روز پدر نیز پویشی از طریق ستاد دیه استان آذربایجان شرقی با عنوان آزادی پدر در روز پدر برگزار شده که تلاش می‌کنیم در آستانه روز پدر تعدادی از محکومین مالی و پدران زندانی را از زندان آزاد و به کانون گرم خانواده بازگردانیم.