سعید مشهدی، دبیر اتحادیه تولید و نشر محتوا در فضای مجازی گفت: در اجرای این سند، ابعاد امنیتی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی همه باید با هم دیده شوند.

سعید مشهدی، دبیر اتحادیه تولید و نشر محتوا در فضای مجازی در گفت و گو با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، درباره دلیل اتحادیه تولید و نشر محتوا گفت: حوزه محتوا، حوزه‌ای بسیار چالش‌برانگیز است. اگر بخواهم توضیح بدهم، باید بگویم همه حوزه‌هایی که در فضای مجازی تعریف می‌شوند و کارکرد دارند، چالش‌های خاص خودشان را دارند؛ اما حوزه محتوا به دلایل فرهنگی، علاوه بر دلایل اقتصادی و سایر چالش‌ها، یک مرحله چالش بیشتری هم دارد. با توجه به اینکه کشور ما دغدغه‌های فرهنگی جدی دارد و مسائل فرهنگی برای ما اهمیت بالایی دارد، محتوا تقریباً در همه حوزه‌های فرهنگی نقش دارد و می‌تواند مؤثر باشد یا برعکس، آسیب‌زا. به همین دلیل و با جمع‌بندی همه چالش‌ها، تصمیم گرفته شد که همه زیست‌بوم حوزه محتوا ذیل یک اتحادیه جمع شوند تا بتوانند ظرفیت‌هایشان را کنار هم بگذارند. اگر چالشی هست، با کمک هم آن را برطرف کنند و اگر حاکمیت هم نقص‌هایی می‌بیند، از طریق همین تشکل برطرف شود.

او در ادامه افزود: یکی از کارکرد‌های تشکل‌ها، تسهیل‌گری و گفتمان‌سازی میان بخش خصوصی و حاکمیت است؛ یعنی تفسیر زبان حاکمیت برای بخش خصوصی و تفسیر زبان بخش خصوصی برای حاکمیت تا هر دو طرف زبان و مسائل همدیگر را بهتر درک کنند و انتقال مفاهیم به‌صورت نظام‌مند شکل بگیرد. اصل تشکیل تشکل‌ها همین است. حوزه محتوا هم به‌خاطر چالش‌های خاص خود، به‌ویژه دغدغه‌های فرهنگی، نیاز بیشتری به این ساختار داشت. به همین دلیل تشکل «اتحادیه تولید و نشر محتوا در فضای مجازی» راه‌اندازی شد تا این چالش‌ها را رفع کند.

مشهدی درباره «سند تسهیم درآمد محتوا» گفت: این سند دو نکته دارد؛ نکته مهم‌تر این است که قبلاً هم اجرا می‌شد، اما نه به شکل فعلی. هر کسی برای خودش مسیری پیدا کرده بود و کاری انجام می‌داد، اما مسائل جدی وجود داشت. مثلاً کسب‌وکار‌های کوچک‌تر دسترسی به برخی حوزه‌های قراردادی نداشتند. اپراتور‌ها هم می‌گفتند: «ما نمی‌توانیم با چند هزار نفر طرف باشیم. با پنج نفر از بزرگ‌ها کار می‌کنیم.» به همین دلیل کسب‌وکار‌های کوچک در مدل قبلی مغفول بودند. این مسیر طی فرایندی نسبتاً طولانی ـ حدود ده سال ـ اصلاح شد تا تقریباً همه زیست‌بوم حوزه محتوا بتوانند از ظرفیت‌های تصمیم‌گیری و درآمدی استفاده کنند. مدل هم این‌طور است که تولیدکنندگان محتوا و پلتفرم‌ها، هر کس بر اساس مدل تعریف‌شده و آیین‌نامه‌ها، می‌توانند از مزایای این ساختار استفاده کنند.

دبیر اتحادیه تولید و نشر محتوا در فضای مجازی از فواید خروجی این سند برای مردم توضیح داد: دسترسی راحت‌تر به محتوای سالم و مناسب، امکان کنترل بهتر محتوای کودک بدون محدودیت‌های قبلی، استفاده آسان‌تر از محتوای فاخر و باکیفیت است و برای کسب و کار‌ها: ایجاد یک مدل درآمدی جدید، افزایش درآمد فعلی، امکان رشد و توسعه بیشتر است.

او در ادامه درباره دلیل مخالفت برخی افراد با این سند گفت: به‌خاطر سابقه‌های بد قبلی برخی با آن مخالفت می‌کنند. معمولاً وقتی یک سازوکار اجرا می‌شود، انحرافات احتمالی آن دیده نمی‌شود. برخی می‌گویند شاید این سند هم مثل قبلی‌ها به انحراف کشیده شود؛ مثلاً در حالی که اصل سند می‌گوید فقط بخش خصوصی باید منتفع شود، نکند در عمل به اسم خصوصی، دولتی‌ها بهره‌مند شوند. این نگرانی بی‌ربط هم نیست. با این حال نباید پیش‌داوری کرد. باید کمک کرد تا سند با کمترین انحراف اجرا شود. اگر بخش خصوصی کامل در اجرا دخیل باشد و منتفع اصلی باشد، مشکل خاصی به‌وجود نمی‌آید. ترس اصلی مخالفان از همین انحراف احتمالی است.

مشهدی افزود: در مورد منابع مالی هم دو نگاه وجود دارد. فرض کنید کارمندی که قبلاً ۱۰ میلیون حقوق می‌گرفته، حالا بداند می‌تواند از یک منبع جدید هم درآمد داشته باشد. دو واکنش ممکن است: یا می‌گوید «این هزینه اضافی و دردسر است» یا تلاش بیشتری می‌کند تا بهره‌مندی بیشتر داشته باشد. در «سند تسهیم درآمد محتوا» هم اگر مسیر درست انتخاب شود، همه منتفع خواهند شد؛ حتی حاکمیت، که هدفش درآمدزایی نیست بلکه دنبال خروجی فرهنگی و اجتماعی است. صنعت محتوا می‌تواند تغییر بزرگی ایجاد کند.

او درباره رشد ارتقای محتوا گفت: مثلاً در حوزه انیمیشن سرمایه‌گذاری کافی نداریم؛ این منابع می‌تواند به رشد انیمیشن کمک کند و حتی آن را وارد بازار‌های بین‌الملل کند. در حوزه بازی‌های رایانه‌ای هم دست دولت برای تأمین منابع کوتاه است؛ این سازوکار می‌تواند کمک کند. در بسیاری از حوزه‌های فرهنگی دغدغه و نیاز هست، اما بودجه کافی وجود ندارد؛ این سند می‌تواند یکی از ظرفیت‌های جبران باشد. اما پیش شرط‌هایی دارد؛ بخش خصوصی باید اجراکننده باشد، بخش خصوصی باید منتفع شود. دولت و حاکمیت فقط از طریق بخش خصوصی کمک کنند. اگر این موارد رعایت شود، سند می‌تواند هم به اقتصاد کمک کند، هم به رشد فرهنگی، هم به بزرگ شدن کسب‌وکارها، به‌ویژه در حوزه بین‌الملل.

دبیر اتحادیه تولید و نشر محتوا در فضای مجازی در پایان افزود: فضای مجازی از زاویه‌های مختلف دیده می‌شود و هر زاویه چالش‌های خود را دارد. همان مثال معروف فیل در تاریکی؛ هر کسی بخشی را می‌بیند، حاکمیت یک نگاه دارد؛ شاید امنیتی یا ارزش‌محور. بخش خصوصی نگاه دیگری دارد؛ رشد، آزادی، توسعه. ابعاد امنیتی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی همه باید با هم دیده شوند. این سند تلاش می‌کند این زاویه‌های متفاوت را کنار هم بگذارد تا مسیر بهتری برای رشد حوزه محتوا شکل بگیرد.