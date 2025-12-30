رئیس جامعه مدرسین حوزه‌های علمیه قم با اشاره به اهمیت سالروز ۹ دی، در افشای چهره فتنه‌گران و شناسایی مجاهدان راه انقلاب، بر هوشیاری و بصیرت مردم در مقابله با دشمنان تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، آیت‌الله سید هاشم حسینی بوشهری در اجتماع بزرگ مردم انقلابی قم به مناسبت سالروز حماسه ۹ دی، با حضور شخصیت‌های حوزوی، کشوری، لشکری و اقشار مختلف مردم در قم برگزار شد، با تقدیر از حضور پرشور مردم، اظهار داشت: این اجتماع باشکوه، هزاران پیام دارد و نمایانگر پیوند ناگسستنی ملت با آرمان‌های انقلاب اسلامی است.

وی در بخشی از سخنان خود با استناد به آیات قرآن کریم، به تبیین ویژگی‌های فتنه‌گران و دشمنان داخلی و خارجی انقلاب پرداخت و افزود: دشمنان با ادبیات خاص و ارتباطات مرموز خود خیال می‌کنند خداوند آنان را رسوا نخواهد کرد، اما قرآن به روشنی وعده رسوایی آنان را داده است.

رئیس جامعه مدرسین حوزه‌های علمیه قم، حماسه ۹ دی را تجلی‌گاه خروش تاریخی ملت و عرصه‌ای برای شناخت مجاهدان و صابران عرصه انقلاب دانست و تصریح کرد: در این واقعه، هم چهره فتنه‌گران آشکار شد و هم چهره مجاهدان و ایثارگران راه انقلاب شناخته شد.

آیت‌الله حسینی بوشهری با اشاره به دشمنی‌های مستمر دشمنان با نظام اسلامی از ابتدای پیروزی انقلاب تاکنون، خاطرنشان کرد: دشمنان ابتدا سعی کردند از پیروزی انقلاب جلوگیری کنند، سپس با تحمیل جنگ هشت‌ساله و پس از آن با طراحی فتنه‌های مختلف از جمله فتنه سال ۸۸، به مقابله با این نظام برخاستند، اما هر بار با هوشیاری رهبری و بصیرت مردم ناکام ماندند.

وی تأکید کرد: فتنه‌گران سال ۸۸ در ابتدا شعار تقلب در انتخابات را مطرح کردند، اما به تدریج ماهیت واقعی خود را نشان داده و اصل اسلام، امامت و حاکمیت نظام اسلامی را نشانه گرفتند.

رئیس جامعه مدرسین حوزه‌های علمیه قم، حضور گسترده و خودجوش مردم در ۹ دی سال ۸۸ را پاسخی محکم به دشمنان داخلی و خارجی دانست و گفت: مردم با حضور آگاهانه خود اعلام کردند که «ما در صحنه حاضریم» و اجازه نخواهند داد دشمنان به اهداف شوم خود دست یابند.

آیت‌الله حسینی بوشهری در ادامه با اشاره به برخی ناکارآمدی‌های احتمالی در بخشی از بدنه اجرایی کشور، اظهار داشت: نظام اسلامی، نظامی متکی بر آرمان‌های امام راحل (ره) و خون شهدا است و ماندگار خواهد بود. خطا‌های برخی کارگزاران، هرگز به پای نظام نوشته نمی‌شود و مردم و مسئولان باید با نقد سازکارانه و در چارچوب ارزش‌ها، در جهت اصلاح امور تلاش کنند. وی هشدار داد دشمن از هر شکاف و نقطه ضعفی برای ضربه زدن به وحدت و انسجام ملی سوء استفاده خواهد کرد.

وی در پایان با اشاره به هدف قرار دادن هویت ملی و اعتقادی ملت ایران توسط دشمنان، خطاب به نسل جوان گفت: نسل جوان باید با هوشیاری و آگاهی کامل، انحرافات و توطئه‌های دشمن را که هم‌اکنون اعتقادات و تمامیت ارضی ما را نشانه گرفته، بشناسد و مراقب باشد.

این مراسم با حضور گسترده مردم انقلابی قم، طلاب، فضلا، اساتید حوزه و دانشگاه و مسئولان استانی و لشکری برگزار شد.