مدیر نمایندگی ستاد مردمی دیه استان یزد از برگزاری جشن گلریزان ویژه آزادی پدران زندانی جرائم غیرعمد، همزمان با میلاد با سعادت امیرالمؤمنین (ع) خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، محمدعلی شاهحسینی از برگزاری جشن گلریزان ویژه آزادی زندانیان جرائم غیرعمد، به مناسبت میلاد با سعادت حضرت علی (ع) و روز پدر، به همت قرارگاه جهادی شهید ابراهیم هادی و با همکاری ستاد دیه استان خبر داد.
شاهحسینی ضمن تقدیر از زحمات قرارگاه جهادی شهید ابراهیم هادی در برگزاری این جشن گفت: این آیین با هدف کمک به آزادی پدران زندانی جرائم غیرعمد، روز پنجشنبه ۱۱ دیماه، ساعت ۱۹، به میزبانی حسینیه بزرگ شهدای محمودآباد برگزار میشود.
وی افزود: در این مراسم حجتالاسلام ایزدخواه از مشهد، مهدی صفویزاده طناز محبوب استان و کمدین مطرح کشوری و یاور ستاد دیه استان حضور خواهند داشت. همچنین حسین کریمیپناه بهعنوان خواننده و مهدی قانع، مجری توانمند استان، اجرای این آیین معنوی و خیرخواهانه را بر عهده دارند.
مدیر نمایندگی ستاد دیه استان با بیان اینکه زندانی شدن سرپرست خانواده آسیبهای متعددی به همراه دارد، گفت: زندانی شدن نانآور خانواده علاوه بر فشارهای شدید اقتصادی و معیشتی، آسیبهای روحی و روانی قابل توجهی را برای اعضای خانواده به دنبال دارد و در بسیاری از موارد، این شرایط میتواند زمینهساز بروز مسائل و آسیبهای اجتماعی در سطح خانواده و جامعه شود.
شاهحسینی در پایان با تأکید بر نقش اثرگذار خیران در این مسیر خاطرنشان کرد: نجات یک زندانی، نجات یک خانواده و در نهایت نجات جامعه است و این مهم تنها با همت خیران و مشارکتهای مردمی محقق میشود. بدون تردید، حمایت از خانوادههای زندانیان جرائم غیرعمد یک وظیفه انسانی و اجتماعی است که آثار و برکات آن بهصورت مستقیم به جامعه بازمیگردد و از عموم مردم نیکوکار دعوت میکنیم در این حرکت خداپسندانه مشارکت داشته باشند.