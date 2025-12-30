به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، محمدعلی شاه‌حسینی از برگزاری جشن گلریزان ویژه آزادی زندانیان جرائم غیرعمد، به مناسبت میلاد با سعادت حضرت علی (ع) و روز پدر، به همت قرارگاه جهادی شهید ابراهیم هادی و با همکاری ستاد دیه استان خبر داد.

شاه‌حسینی ضمن تقدیر از زحمات قرارگاه جهادی شهید ابراهیم هادی در برگزاری این جشن گفت: این آیین با هدف کمک به آزادی پدران زندانی جرائم غیرعمد، روز پنجشنبه ۱۱ دی‌ماه، ساعت ۱۹، به میزبانی حسینیه بزرگ شهدای محمودآباد برگزار می‌شود.

وی افزود: در این مراسم حجت‌الاسلام ایزدخواه از مشهد، مهدی صفوی‌زاده طناز محبوب استان و کمدین مطرح کشوری و یاور ستاد دیه استان حضور خواهند داشت. همچنین حسین کریمی‌پناه به‌عنوان خواننده و مهدی قانع، مجری توانمند استان، اجرای این آیین معنوی و خیرخواهانه را بر عهده دارند.

مدیر نمایندگی ستاد دیه استان با بیان اینکه زندانی شدن سرپرست خانواده آسیب‌های متعددی به همراه دارد، گفت: زندانی شدن نان‌آور خانواده علاوه بر فشار‌های شدید اقتصادی و معیشتی، آسیب‌های روحی و روانی قابل توجهی را برای اعضای خانواده به دنبال دارد و در بسیاری از موارد، این شرایط می‌تواند زمینه‌ساز بروز مسائل و آسیب‌های اجتماعی در سطح خانواده و جامعه شود.

شاه‌حسینی در پایان با تأکید بر نقش اثرگذار خیران در این مسیر خاطرنشان کرد: نجات یک زندانی، نجات یک خانواده و در نهایت نجات جامعه است و این مهم تنها با همت خیران و مشارکت‌های مردمی محقق می‌شود. بدون تردید، حمایت از خانواده‌های زندانیان جرائم غیرعمد یک وظیفه انسانی و اجتماعی است که آثار و برکات آن به‌صورت مستقیم به جامعه بازمی‌گردد و از عموم مردم نیکوکار دعوت می‌کنیم در این حرکت خداپسندانه مشارکت داشته باشند.