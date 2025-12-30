به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، هفته دوم مسابقات بین‌المللی تنیس ساحلی (BT۱۰) در بخش مردان و در زمین‌های مجموعه کی کورت کیش با معرفی نفرات برتر به پایان رسید.

در نیمه‌نهایی تیم فرهان و شهریار اهرزاد با نتیجه ۶-۷ و ۳-۶ برابر تیم مهدی بازگیر و علیرضا رضایی به پیروزی رسید و در بازی دوم این مرحله تیم امیرعلی بنده نژاد و عرفان جوینده با نتیجه ۳-۶ و‌ ۴-۶ از سد تیم مسعود شعبانلو و مرتضی حسینی گذشت. در فینال تیم امیرعلی بنده نژاد و عرفان جوینده با نتیجه ۲-۶ و ۴-۶ تیم فرهان و شهریار اهرزاد را برد تا عنوان قهرمانی هفته دوم رقابت‌های بین‌المللی تنیس ساحلی (BT۱۰) را از آن خود کند.

در بخش زنان نیز در فینال تیم نازنین انوری و نیکی ثابتی با نتایج مشابه ۶ بر ۲ تیم عسل فرحبدنیا و یاسمن حیدری را شکست داد تا تکلیف قهرمان هفته دوم بازی‌ها در بخش بانوان نیز مشخص شود.

در هفته دوم مسابقات بین‌المللی تنیس ساحلی (BT۱۰) در بخش بانوان ۸ و در بخش مردان ۲۸ تیم حضور داشتند. با پایان دو هفته مسابقات (BT۱۰)، از امروز رقابت‌های بین‌المللی BT۵۰ با جایزه ۴ هزار دلاری در جزیره کیش آغاز می‌شود. سرداوری این رقابت‌ها بر عهده مجید گلچین سرداور نشان سفید کشورمان است و کسری حجازی مدیریت رویداد را بر عهده دارد.

میلاد کی‌مرام مسئولیت کمیته تنیس ساحلی کشورمان را بر عهده دارد و در چند وقت اخیر ورزشکاران ایرانی در رنکینگ جهانی صعودی قابل توجه را تجربه کرده‌اند. با برگزاری این رویداد، ۷ هفته مسابقات تنیس ساحلی در کشورمان برگزار شده که این امر در ارتقای رنکینگ ورزشکاران تنیس ساحلی کشورمان نقش به سزایی دارد.